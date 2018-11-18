Hollanda'da 6 yıl önce çalınan Picasso tablosu Romanya'da bulundu

Telif hakkı Getty Images Image caption 'Tête d'Arlequin' adlı tablo (alt sırada, en sağda) diğer altı tabloyla beraber çalınmıştı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki sanat müzesindan (Kunsthal) 2012 yılında çalınan ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait "Tête d'Arlequin" adlı tablonun Romanya'da bulunduğu belirtildi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre resim, Hollanda'nın Bükreş Büyükelçiliği rezidansında Romanya Savcılığı tarafından, Hollanda Büyükelçisi Stella Ronner'e teslim edilecek.

Polis, resmin gerçekten Tête d'Arlequin olup olmadığı konusundaki araştırmalara devam ediyor.

Piacasso tarafından yapılan resim, Rotterdam'daki Kunsthal'dan 6 yıl önce diğer 6 tablo ile birlikte çalınmıştı. Çalınan eserlerin bir kısmının yakıldığı belirlenmişti.

İsimsiz ihbar mektubu

Picasso çalışmasına, Hollanda'da yaşayan ve soygunla ilgili gelişmeleri kaleme alan Romanyalı yazar Mira Feticu'ya gelen isimsiz bir ihbar mektubu sayesinde ulaşıldı.

Feticu'nun, 2012 yılında meydana gelen sanat müzesi soygununa ilişkin yazdığı roman Romence'ye çevrilerek, geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Basında çıkan tanırım yazılarının ardından 10 gün önce Mira Feticu'ya imzasız bir mektup geldi.

Mektupta, 6 yıl önce Rotterdam'da çalınan Picasso tablosunun Romanya'da Greci köyündeki bir ağacın altında gömülü olduğu yazıyordu.

Frank Westerman adlı Hollandalı arkadaşı ile Romanya'ya giden Feticu, mektupta tarif edilen yerde, ağacın altında gömülü bir plastik dosya içinde Picasso resmini buldular.

Greci köyünün, 6 yıl önceki hırsızlık olayına karışan kişilerden birinin yaşadığı yere çok yakın. Polis, mektubu kimin yazdığını araştırıyor.