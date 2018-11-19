Yemen'de Husiler Suudi liderliğindeki koalisyona füze saldırılarını durduruyor

Telif hakkı EPA Image caption Hükümet yanlısı güçlere ait bir askeri araç Hudeyda'da devriye geziyor.

İç savaş nedeniyle ciddi kıtlık ve insani kriz yaşayan Yemen'de isyancı Şii Husiler, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yönelik drone ve füze saldırılarını durduracaklarını açıkladı.

Husilerin 'Yüksek Devrim Komitesi' Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmeler sonrası saldırıları durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Husiler, koalisyonun barış istemesi halinde daha geniş bir ateşkese de hazır olduklarını açıkladı.

Husilerin adımı, koalisyonun, Yemen'in en işlek limanı olan ve Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyda'daki saldırılarını durduracağını açıklamasının ardından geldi.

BM, 3 yıldır süren savaşta, taraflar arasında ateşkes müzakerelerinin yıl sonundan önce yeniden başlaması için çabalıyor.

Hudeyde'deki koalisyon saldırılarının başını çeken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, BM liderliğindeki müzakereleri desteklediklerini açıkladı.

Griffiths Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada iki taraftan da müzakerelere katılacakları yönünde "sıkı teminat" aldığını söylemişti.

Husiler Eylül ayında yapılması planlanan müzakerelere katılmamıştı.

Öte yandan İngiltere'nin bugün BM Güvenlik Konseyi'ne Yemen'de ateşkes ve insanı yardımın ülkeye ulaştırılması için bir karar tasarısı sunması bekleniyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona İngiltere, ABD ve Fransa da lojistik ve istihbarat desteği sunuyor.

Yemen'de savaşın seyri

Yemen'de 2015'in Mart ayında başlayan çatışmalar iç savaşa dönüşmüştü.

Ülkenin kuzeyindeki Şii Husi hareketi ülkenin batısının neredeyse tamamını ele geçirdi ve sonucunda uluslararası toplumun Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiği Abdurabbu Mansur Hadi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

İsyancıları İran'ın 'taşeronu' olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği 9 Arap ülkesinin yer aldığı koalisyon, hükümeti yeniden kurmak için bir askeri operasyon başlattı.

BM'ye göre en az 6 bin 600 sivil çatışmalarda hayatını kaybetti, 10 binden fazla sivil de yaralandı.

Uluslararası yardım örgütü Save the Children'ın (Çocukları Koruyun) verilerine göre ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'in 27 milyon olan nüfusunun dörtte üçü şu anda bir tür insani yardım olmadan yaşamını sürdüremez durumda.