İngiltere Başbakanı May: Görevden alınmam Brexit'i kolaylaştırmaz

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde (Brexit) kritik bir haftaya girildiğini belirten İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile varılan taslak anlaşmayı savunmayı sürdürerek, olası bir güvenoylamasıyla görevden alınmasının Brexit sürecini kolaylaştırmayacağını belirtti.

May ayrıca 25 Kasım'da yapılacak AB liderler zirvesinde İngiltere'nin AB ile gelecekteki ilişkisine dair daha fazla detay üzerinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Sky News'w konuşan Başbakan May "Gelecek 7 gün İngiltere'nin geleceği için kritik olacak" dedi.

Taslak anlaşmada, serbest dolaşımın sona ermesi ve AB ile İngiltere arasında "tek gümrük bölgesinin" kurulması, İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmasının ardından 21 aylık bir geçiş sürecine geçilmesi öngörülüyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'de anlaşmayı desteklemeyen vekiller, Parti'nin lideri ve Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik önergesi verilmesi ve oylama yapılması için imza topluyor. Muhafazakar Parti'de lider hakkında oylama yapılması için, partinin milletvekillerinin yüzde 15'inin bu yönde talepte bulunması gerekiyor.

İngiltere ile AB geçen hafta taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söylemişti. Ancak 585 sayfalık anlaşma metni İngiltere hükümetinde krize neden oldu.

Brexit anlaşma taslağını beğenmeyen ve aralarında Brexit Bakanı Dominic Raab ileÇalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'in de bulunduğu bazı hükümet üyeleri istifa etti.

Raab İngiltere'nin AB tarafından "sindirildiğini" iddia ediyor.

Muhafazakar Parti'de Brexit'i destekleyen birçok kişi başbakanın planına, "İngiltere'yi AB'ye çok fazla bağlayacağı için" karşı çıkıyordu.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de kendi partisinin daha iyi bir anlaşma yapabileceğini savunuyor.

Mevcut takvimde İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor. Ancak bu sürenin uzatılması ihtimali var.