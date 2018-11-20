Trump'ın tartıştığı CNN muhabirinin iptal edilen Beyaz Saray'a giriş kartı iade edildi

Telif hakkı Reuters Image caption CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta basın toplantısında art arda birkaç soru sormak isteyince, görevli Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Kasım'daki basın toplantısında tartıştığı CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın saraya giriş kartı askıya alınmıştı. Beyaz Saray Acosta'nın Saray'a giriş haklarının yeniden iade edildiğini duyurdu.

ABD'de mahkeme, Cuma günü verdiği kararlar, basın kartının gazeteciye geri verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Washington DC'de görülen davada hakim, yönetimin basın kartının iptalini haklı göstermeye yeterli gerekçe göstermediğini ve Acosta'nın anayasal haklarının Beyaz Saray'ın "muntazam bir basın toplantısı düzenleme hakkından" üstün olduğunu belirtti.

Pazartesi günü Acosta'ya bir mektup göndererek basın kartının geri verildiğini bildiren Beyaz Saray ayrıca gelecekteki basın toplantıları için de bir dizi kural yayımladı.

Yeni kurallara göre artık her gazetecinin tek bir soru sormasına izin verilecek.

Açıklamada gazetecilerin birbirini izleyen sorular sormasına izin verilmesinin "Başkan ya da diğer Beyaz Saray yetkililerinin takdirinde" olacağı belirtildi.

Beyaz Saray'ın Acosta'ya gönderdiği mektupta yeni kurallara uymaması halinde hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

Muhabirlerin "nezaket" kurallarına uymaması halinde, Başkan Trump gelecekteki basın toplantılarını terk edebileceği uyarısında da bulundu.

CNN Muhabiri Acosta, Beyaz Saray'a dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

Basın toplantısında ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından 8 Kasım'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta ile Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yol alan göçmen kafilesiyle ilgili iddiaları hakkında tartıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Jim Acosta ve Donald Trump

Acosta'nın art arda birkaç soru sorması üzerine bir Beyaz Saray görevlisi Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalıştı.

Acosta mikrofonu vermedi. "Bu kadar yeter, bu kadar yeter" diyen Trump daha sonra Acosta'ya oturmasını ve mikrofonu indirmesini söyledi.

Trump ayrıca muhabiri, "kaba, korkunç bir insan" olmakla suçladı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders olaydan sonra açıklama yaparak "Bugün yaşanan olayın sonucu olarak Beyaz Saray, olaydaki muhabirin basın kartını yeni bir duyuruya kadar iptal etmiştir" dedi.

CNN ise yaptığı açıklamada Sanders'ın yalan söylediğini, bahsettiği suçlamanın yaşanmadığını belirterek, kart iptali kararının "uygunsuz ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

CNN ardından basın kartının iptalini mahkemeye taşıdı. Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox da dahil olmak üzere birçok basın kuruluşu da CNN'e destek oldu.