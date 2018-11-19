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Orta Amerika ülkelerinden binlerce göçmen, ABD sınırına ulaşmaya başladı. Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da ise halk sokaklara dökülerek göçmenleri protesto etti.

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Tijuana'da halk, büyük göçmen dalgasına karşı sokaklara döküldü.

Göstericiler göçmenlerden Tijuana'yı terk etmelerini istiyor.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum önümüzdeki haftalarda göçmen sayısının 10 bine ulaşmasının beklendiğini, böyle bir göç dalgasıyla başa çıkabilecek durumda olmadıklarını söyledi.

Gastelum, şu ana kadar gelen ilk göçmen dalgasıyla bile baş edemediğinden merkezi hükümetten yardım istiyor.

Belediye Başkanı Gastelum'un yardım çağrısı, ABD BaşkanI Donald Trump'ın bir tweetine bile konu oldu.

Trump, "Meksika'nın Tijuana kasabasının belediye başkanı, bu kadar göçmenle başedemeyeceklerini, bu işin altı ay sürebileceğini söyledi. Aynı şekilde ABD de bu işgale hazır değil ve buna izin vermeyecek. Göçmenler Meksika'da suça ve büyük sorunlara sebep oluyor. Evinize dönün!" diye yazdı.

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Meksika'nın bu sınır kentinde göçmen karşıtı duygular iyice açığa çıkmış görünüyor.

Reuters haber ajansı muhabiri protestocuların "Bunlar işgalci! Bunlar silahlı! Ülkemizden defolun" diye bağırdıklarını söylüyor.

58 yaşındaki Tijuanalı Esther Monroy ise Fransız haber ajansı AFP'nin, kentteki göçmen yoğunluğu yüzünden ABD'nın sınır geçişlerini kapatmasından endişe ettiğini söyledi ve ekledi:

"Bu kentte çoğumuzun geçimi, işi gücü, sınırdan günlük giriş çıkışlara bağlı. Sınır kapanırsa sorumlusu bu göçmenler olacak. Eğer hükümet bunun önünü alamazsa o zaman suç şebekeleri ve uyuşturucu çeteleri durumu kontrol etmeye girişecektir. Kim yapacaksa yapsın ama birileri bu insanları durdurmanın sorumluluğunu almak zorunda."

Göçmenlerden anlayış

Göçmenler ise protestoları anlayışla karşılıyor.

Honduraslı göçmen Karina Rosales, "Protesto etmeye hakları var çünkü burada oluşumuzdan hoşnut değiller. Ama Meksikalılar her şeye rağmen iyi insanlar" diyor ve ekliyor:

"Onlar da bizden farklı değil. Ama biz burada kalıcı değiliz. Sadece geçiyoruz."

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Göçmenleri destekleyenler

Sayıca daha az olmakla birlikte Tijuana'da göçmenlere destek verenler de var.

Göçmenlerin, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden, siyasi baskı, yoksulluk ve şiddetten kurtulmak için kaçtıklarını söyleyen bir grup da kentte onlara destek amaçlı bir gösteri düzenledi.