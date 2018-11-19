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Almanya, adları Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı koydu. Bu kişilerin Schengen Bölgesi'ne girişlerinin de yasaklandığı duyuruldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın İngiltere ve Fransa ile eşgüdümlü olarak alındığını söyledi.

@HeikoMaas tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Im Fall #Khashoggi haben wir weiterhin mehr Fragen als Antworten. Haben uns eng mit Frankreich & Großbritannien abgestimmt. Deutschland hat Verfahren angestoßen,um 18 saudische Staatsangehörige,die mutmaßlich im Zusammenhang mit der Tat stehen,mit Einreisesperren zu belegen. pic.twitter.com/gCeFfyiU2g — Heiko Maas (@HeikoMaas) 19 Kasım 2018

Almanya yasalarında yer alan mahremiyet ilkesi uyarınca, ülkeye girişleri yasaklanan kişilerin isimleri açıklanmayacak.

18 kişi tutuklanmıştı

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 18 kişi tutuklanmıştı.

Seyahat yasağı konanların bu kişiler olup olmadığı henüz netleşmedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası baskılarla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bugün ülkesindeki Danışma Meclisi'nde konuştu.

Konuşmasında tüm iç ve dış politika konularına değinen Kral Selman Kaşıkçı cinayetine doğrudan atıfta bulunmadı ancak Suudi Arabistan yargısı ve başsavcılığına adalete hizmetlerinden dolayı tebrik etmesi dikkat çekti.

ABD'de bazı Kongresi üyeleri Başkan Donald Trump'a, Suudi Arabistan'ı kınama çağrısını yineledi.

Amerikan medyasında, CIA'in Kaşıkçı cinayetinde nihai sorumluluğun Veliaht Prens Muhammed bin Selman'da olduğuna kanaat getirdiği yönünde haberler yer almış, ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberleri yalanlamıştı.