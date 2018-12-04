Özgürleştiren Çöp Sepeti: Ruj

ABD'de yapılan bir araştırma, işe makyajlı giden kadınların diğer kadınlara kıyasla daha yüksek ücret aldığını gösteriyor.

Eleştirmenler, yıllık cirosu 500 milyar doları bulan kozmetik sanayinin, gerçekçi olmayan bir güzellik beklentisi yarattığını söylüyor.

Bazı Asya ülkelerinde buna ek olarak cilt beyazlaştırma ürünleri de pazarlanıyor.

Birçok ülkede kozmetik reklamları protestoların merkezinde yer alıyor. Bu konuda kampanya yürütenler, bu reklamlarda kullanılan imgelerin büyük ölçüde rötuş edildiğini ve kadınları mükemmel görünümlü modellerle kendilerini kıyaslamaya yönelttiğini belirtiyor.

Amerikalı süfrajetler, eskiden kadının gösterişsiz olması yönündeki beklentiye karşı başlangıçta ruju benimsemişti. Fakat günümüzde birçok kadın, toplumsal beklentilere tepki olarak makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor.