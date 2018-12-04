Özgürleştiren Çöp Sepeti: Sütyen
- 4 Aralık 2018
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Sosyal medyada etkili isimler biçim yerine rahatlığı savunuyor.
Bu yılın 100 Kadın profiline giren kadınlardan biri sütyensiz blogcu Chidera Eggerue'ye göre, "güzel olmanın birçok yolu var" ve "güzellik memelerin dikliği ile alakalı değil".
İngiltere'de mağazalar telsiz sütyen satışlarında artış olduğunu söylüyor; bu durum kadınların daha rahat seçeneklere yöneldiğini gösteriyor.
Listeden bir nesne seçin ve baskı nesnesi olarak nasıl algılanabileceğini görün.
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Makyaj
"Evden makyajsız çıktıklarında kadınlar başkalarınca yargılanıyor ama erkekler böyle bir muameleye maruz kalmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Makyaj
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Rahat olmayan moda
"Tam makyajlı bir halde evden çıkma konusunda erkekler başkalarınca yargılanmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Rahat olmayan moda
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Evde yemek yapmak
"Kadının yerinin mutfak olduğuna dair düşüncenin normal hale gelmesi rahatsız edici." - EmmaHakkında daha fazla okuyun Evde yemek yapmak
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Ev işleri
"Eşitlik aile içinde başlar; yerinizden kalkıp temizliğe başlayın beyler!"Hakkında daha fazla okuyun Ev işleri
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Sütyen
"İlle de 'hoş' görünmek zorunda değilim. Sütyensiz de güzel ve zekiyim." - LisaHakkında daha fazla okuyun Sütyen
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Ünlülere özenme kültürü
"Tüm modeller kalıptan çıkmış gibi aynı beden ölçüsüne sahip ve mutsuz görünüyorlar - sıkıcı bir şey!" - WendyHakkında daha fazla okuyun Ünlülere özenme kültürü
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Evlilik
"Alyansın feminizm karşıtı olduğu kanısındayım. Kadının başka bir insana ait olduğunu simgeliyor." - MatildeHakkında daha fazla okuyun Evlilik
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Sosyal medya
"Başta genç kızlar olmak üzere gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Kafalarında tehlikeli ve gerçekleştirmesi zor idealler yaratmalarına neden oluyor." - RoshanHakkında daha fazla okuyun Sosyal medya
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Cinsiyetçi oyuncaklar
"Cinsiyetçi oyuncaklar, kız ve erkek çocuklarına sadece belli şeylerden hoşlanmaları gerektiği fikrini aşılıyor." - AnnaHakkında daha fazla okuyun Cinsiyetçi oyuncaklar
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Sürpriz nesne
Baskı nesneleri nelerdir? Özgürlük Çöp Sepetinin ardındaki fikri keşfedin ve kendi nesnelerinizi önerin.Hakkında daha fazla okuyun Sürpriz nesne
Kadınlar ilk kez sütyene karşı kampanya yürütmüyor. "Sütyen yakan feministler" sözü, 1968'de Amerika'da bir güzellik yarışmasının protesto edilmesine dayanıyor.
Bir grup kadın, baskı sembolü olarak gördükleri sütyenleri çöp kutusuna atmıştı -ancak yakma eylemi söz konusu olmamıştı.
Sütyenin geçmişi binlerce yıl öncesine kadar gidiyor. Ancak bugünkü adını (brassiere) alması 1907'de Vogue dergisi ile oldu. Herkese uyacak şekilde standart ebatta satılan sütyeni daha sonra Ida Rosenthal farklı bedenler halinde tasarlamaya başladı.