Özgürleştiren Çöp Sepeti: Kadın dergileri

İlk kadın dergisinin 1693'te İngiltere'de yayımlanan The Ladies Mercury adlı dergi olduğu sanılıyor.

Dergi şu konulara yer verdiğini ilan ediyordu: "aşk, evlilik, davranış, elbise ve mizah gibi konularda, ister bakire olsun, isterse evli veya dul, kadın cinsinin en çok merak ettiği her şey"

Günümüz kadın dergileri ise, aralarında diğer konulara yer verenler olsa da, daha çok moda ve ünlülere dair dedikodulara yer veriyor.

Bu dergilerin sahipleri veya editörleri, okurlara istedikleri şeyi vermenin başarılarının göstergesi olduğunu iddia ediyor.

Ancak günümüzde ünlülere takıntı derecesinde ilginin özellikler gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği belirtiliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, 11-16 yaş grubunun yüzde 58'i, ünlülere hayranlık kültürünün mükemmel görünme baskısına yol açtığını söylüyordu.