Özgürleştiren Çöp Sepeti: Kadın dergileri
- 4 Aralık 2018
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İlk kadın dergisinin 1693'te İngiltere'de yayımlanan The Ladies Mercury adlı dergi olduğu sanılıyor.
Dergi şu konulara yer verdiğini ilan ediyordu: "aşk, evlilik, davranış, elbise ve mizah gibi konularda, ister bakire olsun, isterse evli veya dul, kadın cinsinin en çok merak ettiği her şey"
Günümüz kadın dergileri ise, aralarında diğer konulara yer verenler olsa da, daha çok moda ve ünlülere dair dedikodulara yer veriyor.
Listeden bir nesne seçin ve baskı nesnesi olarak nasıl algılanabileceğini görün.
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Makyaj
"Evden makyajsız çıktıklarında kadınlar başkalarınca yargılanıyor ama erkekler böyle bir muameleye maruz kalmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Makyaj
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Rahat olmayan moda
"Tam makyajlı bir halde evden çıkma konusunda erkekler başkalarınca yargılanmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Rahat olmayan moda
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Evde yemek yapmak
"Kadının yerinin mutfak olduğuna dair düşüncenin normal hale gelmesi rahatsız edici." - EmmaHakkında daha fazla okuyun Evde yemek yapmak
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Ev işleri
"Eşitlik aile içinde başlar; yerinizden kalkıp temizliğe başlayın beyler!"Hakkında daha fazla okuyun Ev işleri
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Sütyen
"İlle de 'hoş' görünmek zorunda değilim. Sütyensiz de güzel ve zekiyim." - LisaHakkında daha fazla okuyun Sütyen
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Ünlülere özenme kültürü
"Tüm modeller kalıptan çıkmış gibi aynı beden ölçüsüne sahip ve mutsuz görünüyorlar - sıkıcı bir şey!" - WendyHakkında daha fazla okuyun Ünlülere özenme kültürü
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Evlilik
"Alyansın feminizm karşıtı olduğu kanısındayım. Kadının başka bir insana ait olduğunu simgeliyor." - MatildeHakkında daha fazla okuyun Evlilik
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Sosyal medya
"Başta genç kızlar olmak üzere gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Kafalarında tehlikeli ve gerçekleştirmesi zor idealler yaratmalarına neden oluyor." - RoshanHakkında daha fazla okuyun Sosyal medya
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Cinsiyetçi oyuncaklar
"Cinsiyetçi oyuncaklar, kız ve erkek çocuklarına sadece belli şeylerden hoşlanmaları gerektiği fikrini aşılıyor." - AnnaHakkında daha fazla okuyun Cinsiyetçi oyuncaklar
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Sürpriz nesne
Baskı nesneleri nelerdir? Özgürlük Çöp Sepetinin ardındaki fikri keşfedin ve kendi nesnelerinizi önerin.Hakkında daha fazla okuyun Sürpriz nesne
Bu dergilerin sahipleri veya editörleri, okurlara istedikleri şeyi vermenin başarılarının göstergesi olduğunu iddia ediyor.
Ancak günümüzde ünlülere takıntı derecesinde ilginin özellikler gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği belirtiliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, 11-16 yaş grubunun yüzde 58'i, ünlülere hayranlık kültürünün mükemmel görünme baskısına yol açtığını söylüyordu.