Özgürleştiren Çöp Sepeti: Alyans
- 4 Aralık 2018
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Modern çağda aşk, romantizm, hatta birçok durumda para sızdırma ile bağlantılı hale gelmeden önce evlilik geleneksel olarak kabileler arasında siyasi ilişkiler kurma işlevi görüyordu.
Bugün İngiltere'de evlilik törenleri oratlama 39 bin dolara mal oluyor.
Alyans tasarımı, Antik Mısır'da ebediyet sembolü olarak görülen yuvarlak halka sembolüne dayansa da bugün İngiltere'de çiftler evliliğe fazla sıcak bakmıyor.
Listeden bir nesne seçin ve baskı nesnesi olarak nasıl algılanabileceğini görün.
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Makyaj
"Evden makyajsız çıktıklarında kadınlar başkalarınca yargılanıyor ama erkekler böyle bir muameleye maruz kalmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Makyaj
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Rahat olmayan moda
"Tam makyajlı bir halde evden çıkma konusunda erkekler başkalarınca yargılanmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Rahat olmayan moda
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Evde yemek yapmak
"Kadının yerinin mutfak olduğuna dair düşüncenin normal hale gelmesi rahatsız edici." - EmmaHakkında daha fazla okuyun Evde yemek yapmak
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Ev işleri
"Eşitlik aile içinde başlar; yerinizden kalkıp temizliğe başlayın beyler!"Hakkında daha fazla okuyun Ev işleri
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Sütyen
"İlle de 'hoş' görünmek zorunda değilim. Sütyensiz de güzel ve zekiyim." - LisaHakkında daha fazla okuyun Sütyen
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Ünlülere özenme kültürü
"Tüm modeller kalıptan çıkmış gibi aynı beden ölçüsüne sahip ve mutsuz görünüyorlar - sıkıcı bir şey!" - WendyHakkında daha fazla okuyun Ünlülere özenme kültürü
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Evlilik
"Alyansın feminizm karşıtı olduğu kanısındayım. Kadının başka bir insana ait olduğunu simgeliyor." - MatildeHakkında daha fazla okuyun Evlilik
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Sosyal medya
"Başta genç kızlar olmak üzere gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Kafalarında tehlikeli ve gerçekleştirmesi zor idealler yaratmalarına neden oluyor." - RoshanHakkında daha fazla okuyun Sosyal medya
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Cinsiyetçi oyuncaklar
"Cinsiyetçi oyuncaklar, kız ve erkek çocuklarına sadece belli şeylerden hoşlanmaları gerektiği fikrini aşılıyor." - AnnaHakkında daha fazla okuyun Cinsiyetçi oyuncaklar
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Sürpriz nesne
Baskı nesneleri nelerdir? Özgürlük Çöp Sepetinin ardındaki fikri keşfedin ve kendi nesnelerinizi önerin.Hakkında daha fazla okuyun Sürpriz nesne
2015'te burada evlenme oranında rekor düzeyde düşüş gözlendi. Boşanma oranları yükseldiği gibi evlenmeden birlikte yaşayanların sayısında da artış gözleniyor. Artan evlilik töreni masraflarının da bunda etkisi olduğu sanılıyor.
ABD'de ise birçok çiftin evliliği ileri yaşlara ötelemesi nedeniyle boşanma oranları düşüş gösteriyor.