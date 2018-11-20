Chicago'da hastaneye silahlı saldırı: 2 sağlık görevlisi ve 1 polis öldü

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ABD'nin Chicago kentinde silahlı bir kişi bir hastanenin önce otoparkında, daha sonra bina içine girerek ateş açtı.

Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, olayda bir kadın doktor ile asistan ve bir polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay Mercy Hastanesi'nde yerel saatle 15.00 sıralarında yaşandı.

Saldırganın da polisle girdiği çatışma sırasında öldüğü belirtildi. Polis sözcüsü saldırganın çatışma sırasında intihar da etmiş olabileceğini belirtti.

Yetkililer saldırganın ilişki yaşadığı bir kadını hedef almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ancak saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Olayın başlamasından kısa süre sonra hastane boşaltılarak polis kordonuna alındı.

ABD'de doktorlar silahlı saldırılara karşı son dönemde sosyal medyada kampanya yürütüyorlardı.

7 Kasım'da California'da bir bara yapılan silahlı aldırıda da 12 kişi ölmüştü.

"Silah Şiddeti Arşivi" (Gun Violence Archive) sitesinin verilerine göre ABD'de bu yıl silahla öldürülenlerin sayısı 13 binin üzerinde.

Siteye göre yaklaşık 25 bin kişi de yaralandı ve 250'den fazla polis de görev başındayken vuruldu.

Ülkede bireysel silahlanm yasalarının çok gevşek olması en büyük tartışma konularından biri.