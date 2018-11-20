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İsyancı Şii Husiler ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'in en büyük limanı Hudeyda'da saldırıları durdurma sözü vermelerine rağmen çatışmaya devam etti.

Koalisyon uçakları, Husiler ile hükümet yanlısı güçlerin çatışması sonrası bölgeyi bombaladı.

Husilerin kontrolündeki kentin dış mahallelerinden de çatışma haberleri geldi.

İç savaş nedeniyle ciddi kıtlık ve insani kriz yaşayan Yemen'de isyancı Şii Husiler dün Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yönelik saldırılarını durduracaklarını açıklamış, koalisyonun barış istemesi halinde daha geniş bir ateşkese de hazır olduklarını belirtmişti.

Husilerin "Yüksek Devrim Komitesi" Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmeler sonrası, insansız hava araçlarıyla ve füzelerle düzenledikleri saldırıları durdurma kararı aldıklarını bildirmişti.

Husilerin bu adımı, koalisyonun, Yemen'in en işlek limanı olan ve Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyda'daki saldırılarını durduracağını açıklamasının ardından gelmişti.

Ancak taraflar sözlerinde durmadı.

Hudeyda Limanı, ülke nüfusunun üçte ikisi için hayati önemde. İhtiyaç duyulan gıda, ilaç ve yakıtın büyük kısmı bu limandan ülkeye giriyor.

3 yıldır süren savaş

BM, 3 yıldır süren savaşta, taraflar arasında ateşkes müzakerelerinin yıl sonundan önce yeniden başlaması için çabalıyor.

Hudeyde'deki koalisyon saldırılarının başını çeken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, BM liderliğindeki müzakereleri desteklediklerini açıkladı.

Griffiths Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada iki taraftan da müzakerelere katılacakları yönünde "sıkı teminat" aldığını söylemişti.

Husiler Eylül ayında yapılması planlanan müzakerelere katılmamıştı.

Öte yandan İngiltere'nin bugün BM Güvenlik Konseyi'ne Yemen'de ateşkes ve insanı yardımın ülkeye ulaştırılması için bir karar tasarısı sunması bekleniyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona İngiltere, ABD ve Fransa da lojistik ve istihbarat desteği sunuyor.

Yemen'de savaşın seyri

Yemen'de 2015'in Mart ayında başlayan çatışmalar iç savaşa dönüşmüştü.

Ülkenin kuzeyindeki Şii Husi hareketi ülkenin batısının neredeyse tamamını ele geçirdi ve sonucunda uluslararası toplumun Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiği Abdurabbu Mansur Hadi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

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İsyancıları İran'ın "taşeronu" olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği 9 Arap ülkesinin yer aldığı koalisyon, hükümeti yeniden kurmak için bir askeri operasyon başlattı.

BM'ye göre en az 6 bin 600 sivil çatışmalarda hayatını kaybetti, 10 binden fazla sivil de yaralandı.

Uluslararası yardım örgütü Save the Children'ın (Çocukları Koruyun) verilerine göre ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'in 27 milyon olan nüfusunun dörtte üçü şu anda bir tür insani yardım olmadan yaşamını sürdüremez durumda.