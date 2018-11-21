Afganistan'da din adamlarının toplantısına saldırı: En az 50 ölü

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Başkent Kabil'de, din adamlarının Muhammed Peygamber'in doğumu şerefine Kuran okumak için toplandığı salona intihar saldırısı düzenlendi.

En az 50 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla yaralı var.

Din adamları Kabil Havalimanına yakın bir bölgede bulunan Uranus düğün salonunda toplanmıştı. Patlama sırasında salonda yaklaşık 1000 kişi vardı. İntihar saldırganı salonun içine girerek üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Afganistan'da son ayların en kanlı saldırısı olan intihar saldırısını şu ana kadar üstlenen olmadı.

Salondakiler arasında bulunan din adamı Muhammed Hanif sağır edici bir patlama sesi duyduklarını ve koridorlarda insanların yardım çığlıkları attığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani saldırıyı kınayarak Çarşamba günü ülke genelinde yas ilan etti.

Saldırıyı kim yapmış olabilir?

Hem Taliban hem de IŞİD daha önce hükümeti destekleyen ve intihar saldırılarının İslam'da yeri olmadığını söyleyen din adamlarını hedef almıştı.

Ancak Taliban, son saldırı ile ilgisi olmadığını açıklayarak saldırıyı kınadı.

Ülkede son dönemde buna benzer saldırıları IŞİD'in IŞİD-Horasan olarak da bilinen Afganistan ve Pakistan kolu düzenlemişti.

Örgüt Kabil'de Ağustos ayında onlarca kişinin öldüğü iki saldırıyı üstlenmişti.

Ekim ayındaki genel seçimlerde de sandıkların hedef alındığı saldırılarda onlarca sivil ölmüştü.

Taliban da ülkedeki saldırılarına devam etse de genellikle güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Taliban militanları ilk kez, Afganistan'daki şiddete çözüm için bu ay içinde Rusya öncülüğünde düzenlenen uluslararası konferansa katılmıştı.