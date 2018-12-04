Özgürleştiren Çöp Sepeti: Sosyal medya
- 4 Aralık 2018
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Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sosyal medya kullanıyor: Facebook, Twitter, Instagram'ın yanı sıra Asya'da Weibo, WeChat ve KakaoStory platformları oldukça yaygın.
Batıda ve kuzey Avrupa'da her 10 kişiden 9'u bu platformların en az birini kullanıyor.
Fakat sosyal medyada arkadaş ve ünlüleri takip etmek ve kendi hayatlarımızı onlarınki ile karşılaştırmak olumsuz etkide bulunabiliyor.
Araştırmalar, sosyal medyayı fazla kullananların depresyon ve anksite gibi ruhsal sağlık sorunlarına daha yatkın olabileceğini gösteriyor.
Sosyal medya, başta genç kadınlar olmak üzere insanları kendi görünümleri konusunda daha dikkatli olmaya itiyor. Girlguiding adlı yardım kuruluşunun yaptığı bir araştırmaya göre, 7-10 yaş arası çocukların üçte biri, kendi görünümlerinin sosyal medyada diğer insanlar açısından büyük önem taşıdığı, dörtte biri ise mükemmel görünmeleri gerektiği hissine kapıldıklarını söylüyor.
Listeden bir nesne seçin ve baskı nesnesi olarak nasıl algılanabileceğini görün.
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Makyaj
"Evden makyajsız çıktıklarında kadınlar başkalarınca yargılanıyor ama erkekler böyle bir muameleye maruz kalmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Makyaj
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Rahat olmayan moda
"Tam makyajlı bir halde evden çıkma konusunda erkekler başkalarınca yargılanmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Rahat olmayan moda
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Evde yemek yapmak
"Kadının yerinin mutfak olduğuna dair düşüncenin normal hale gelmesi rahatsız edici." - EmmaHakkında daha fazla okuyun Evde yemek yapmak
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Ev işleri
"Eşitlik aile içinde başlar; yerinizden kalkıp temizliğe başlayın beyler!"Hakkında daha fazla okuyun Ev işleri
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Sütyen
"İlle de 'hoş' görünmek zorunda değilim. Sütyensiz de güzel ve zekiyim." - LisaHakkında daha fazla okuyun Sütyen
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Ünlülere özenme kültürü
"Tüm modeller kalıptan çıkmış gibi aynı beden ölçüsüne sahip ve mutsuz görünüyorlar - sıkıcı bir şey!" - WendyHakkında daha fazla okuyun Ünlülere özenme kültürü
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Evlilik
"Alyansın feminizm karşıtı olduğu kanısındayım. Kadının başka bir insana ait olduğunu simgeliyor." - MatildeHakkında daha fazla okuyun Evlilik
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Sosyal medya
"Başta genç kızlar olmak üzere gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Kafalarında tehlikeli ve gerçekleştirmesi zor idealler yaratmalarına neden oluyor." - RoshanHakkında daha fazla okuyun Sosyal medya
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Cinsiyetçi oyuncaklar
"Cinsiyetçi oyuncaklar, kız ve erkek çocuklarına sadece belli şeylerden hoşlanmaları gerektiği fikrini aşılıyor." - AnnaHakkında daha fazla okuyun Cinsiyetçi oyuncaklar
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Sürpriz nesne
Baskı nesneleri nelerdir? Özgürlük Çöp Sepetinin ardındaki fikri keşfedin ve kendi nesnelerinizi önerin.Hakkında daha fazla okuyun Sürpriz nesne
Ancak soyal medyanın kişilere kendilerini ifade etme olanağı verme ve yalnız insanlara duygusal destek sunma gibi olumlu etkileri olduğuna inananlar da var.
Pek çok kadının uğradığı cinsel tacizleri anlatmasını sağlayan #MeToo (#SenDeAnlat) kampanyası, sosyal medyada başlatılan bir protesto hareketiydi ve kadınlar arasında uluslararası iletişim olanağı açtı.