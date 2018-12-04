Özgürleştiren Çöp Sepeti: Oyuncak bebek
- 4 Aralık 2018
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Son dönemlerde Batı'da oyuncakların tek cinsiyete yönelik pazarlanmaması için oyuncak sektörüne baskı yapılmaya başlandı.
Kız çocuklarını hedeflemek üzere pembe renk kullanılması da eleştiriliyor. Oyuncak bebekler kız çocuklarına yönelik pazarlanıyor.
Uzmanlar, çocukların oynadığı oyuncakların ileri yaşlarda ne yapacaklarına dair beklentilerini etkileyebileceğine inanıyor.
Listeden bir nesne seçin ve baskı nesnesi olarak nasıl algılanabileceğini görün.
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Makyaj
"Evden makyajsız çıktıklarında kadınlar başkalarınca yargılanıyor ama erkekler böyle bir muameleye maruz kalmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Makyaj
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Rahat olmayan moda
"Tam makyajlı bir halde evden çıkma konusunda erkekler başkalarınca yargılanmıyor."Hakkında daha fazla okuyun Rahat olmayan moda
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Evde yemek yapmak
"Kadının yerinin mutfak olduğuna dair düşüncenin normal hale gelmesi rahatsız edici." - EmmaHakkında daha fazla okuyun Evde yemek yapmak
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Ev işleri
"Eşitlik aile içinde başlar; yerinizden kalkıp temizliğe başlayın beyler!"Hakkında daha fazla okuyun Ev işleri
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Sütyen
"İlle de 'hoş' görünmek zorunda değilim. Sütyensiz de güzel ve zekiyim." - LisaHakkında daha fazla okuyun Sütyen
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Ünlülere özenme kültürü
"Tüm modeller kalıptan çıkmış gibi aynı beden ölçüsüne sahip ve mutsuz görünüyorlar - sıkıcı bir şey!" - WendyHakkında daha fazla okuyun Ünlülere özenme kültürü
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Evlilik
"Alyansın feminizm karşıtı olduğu kanısındayım. Kadının başka bir insana ait olduğunu simgeliyor." - MatildeHakkında daha fazla okuyun Evlilik
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Sosyal medya
"Başta genç kızlar olmak üzere gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Kafalarında tehlikeli ve gerçekleştirmesi zor idealler yaratmalarına neden oluyor." - RoshanHakkında daha fazla okuyun Sosyal medya
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Cinsiyetçi oyuncaklar
"Cinsiyetçi oyuncaklar, kız ve erkek çocuklarına sadece belli şeylerden hoşlanmaları gerektiği fikrini aşılıyor." - AnnaHakkında daha fazla okuyun Cinsiyetçi oyuncaklar
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Sürpriz nesne
Baskı nesneleri nelerdir? Özgürlük Çöp Sepetinin ardındaki fikri keşfedin ve kendi nesnelerinizi önerin.Hakkında daha fazla okuyun Sürpriz nesne
Kız çocuklarına sadece ev içi rolleri dayatan veya moda ve makyaj üzerine yoğunlaşan oyuncaklar verildiğinde, kendilerini bilim veya iş kadını ya da dünya lideri olarak hayal etmelerinin zorlaşabileceği vurgulanıyor.
Bazı oyuncak şirketleri, insanların kimlik algısına meydan okumak için farklı cinsiyetlerde, engelli ya da kilolu oyuncak bebekler üretiyor.