Albert Einstein'ın ilk eşi Mileva Maric Einstein, belki de izafiyet teorisi konusunda en az ünlü fizikçi kadar söz hakkına sahip.

Mileva, eşi Albert'tan boşandıktan sonra bir anlaşma yapmıştı: Eğer Albert bir gün Nobel ödülünü kazanırsa ödül parasını paylaşacaklardı.

Ancak Albert, Nobel ödülünü kazanmış ve ardından kaleme aldığı vasiyetinde de ödül parasını oğullarına miras bırakacağını yazmıştı.

Mileva da Albert'ı tüm çalışmaları birlikte yaptıklarını, teoriyi birlikte oluşturduklarını tüm dünyaya anlatacağını söyledi.

Albert Einstein'ın cevabı kısa ve soğuktu:

"Hiçbir önemi kalmamış insanlara karşı yapılabilecek tek şey sükûneti korumaktır."

Milena Maric Einstein bugün dünya genelinde bilinen bir isim olmasa da tarihçiler onun en az Albert Einstein kadar büyük bir dahi olduğunu kabul ediyor.