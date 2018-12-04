Özgürleştiren Çöp Sepeti: Sürpriz nesne

Özgürleştiren Çöp Sepeti projesi, Amerikalı Feminsitlerin 1968'de başlattığı ünlü protestonun dijital versiyonu denebilir.

Dünyanın farklı bölgelerinden kadınlardan, kendi istedikleri şekilde yaşamalarının önünde engel oluşturan nesneleri tespit etmelerini istiyoruz.

Bu oyundaki nesneler okurlarımız ve dinleyicilerimizin önerisi. İstediğiniz nesneyi dijital çöp sepetine sürükleyip tıklayarak o nesne hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ancak sizin önerilerinizi de bekliyoruz.

Dini giyim tarzı, cinsiyete özgü bebek giysileri ve kadın-erkek arasındaki ücret farkını temsil etmek üzere maaş bordrosu en fazla önerilen nesneler arasında yer aldı. Bunlar dışındaki diğer öneriler ise:

Fotoğraf rötuşları

Reklam sektörünün ve sosyal medyanın en tartışmalı konularından biri. İnsanları olduğundan daha zayıf göstermek veya 'kusurları' ortadan kaldırmak için fotoğraflar rötuşlanıyor.

BBC'nin bu seneki 100 Kadın listesinde de yer alan Jameela Jamil gibi bazı oyuncular, dergi editörlerinden kapakta kullanacakları fotoğraflarını rötuşlamamalarını talep ediyor. Rötuşlu fotoğrafların, hayranlarında, gerçekleşmesi mümkün olmayan vücut ölçüleri beklentisi yaratmasından endişe ediyorlar. 2015'te yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medyada kendi fotoğraflarını paylaşanların yarıdan fazlasının bunları filtreden geçiriyor.

Aile fertleri etkinlik ajandası

Her bir aile ferdinin etkinliklerini hatırlamak ve organize etmek "annelerin işi" olarak görülüyor.

Feministler bu durumu, "kafa yoran" işlerin kadınlara yüklenmesi olarak görüyor.

Birçok anne ise, anneliğin zorunlu bir parçası olarak gördükleri bu işleri organize etmeyi kolaylaştırdığı için bu tür ajandaları yararlı görüyor.

Feminizm

Bazıları 'özgürleştiren çöp sepeti' fikrine baştan karşı çıkarken, kimi de bir bütün olarak feminizmi benimsemediğini ifade ediyor.

Bu konseptin fazla ileri gittiğine ya da bebeklerini evde bırakıp işe dönme konusunda baskı yaparak feminizmin kadınlara zarar verdiğine inananlar var.

Kravat, kol düğmeleri ve takım elbise

Baskı yaratan nesneler konusunda öneriler sadece kadınlardan gelmedi. Bazı erkeklerin de kimi giysileri Özgürleştiren Çöp Sepeti'ne attığı oldu. Bunlardan biri "Tıpkı kadınların iç çamaşırı gibi bunlar da fiziksel olarak insanı sınırlayan nesneler" diyordu.