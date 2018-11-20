Hollanda’da Türk vatandaşlarına uyum zorunluluğu gündemde

Telif hakkı FLICKR Image caption Eindhoven'da Türk nüfusun yoğun olduğu Kruidenbuurt mahallesi

Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Türkiye'den yeni gelen göçmenlere zorunlu uyum yükümlülüğü için araştırma yaptıklarını açıkladı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması uyarınca şimdiye kadar Türk vatandaşları Hollanda'daki uyum sınavlarından muaf tutuluyordu.

Şimdi ise hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Demokratlar 66 Partisi (D66), Türk vatandaşları için zorunlu uyum sınavı istiyor.

Hıristiyan Demokratlara göre, Türklerin Hollanda toplumuna uyumuyla ilgili birçok sorun var.

CDA milletvekili Pieter Heerma, Türkiye'de artan siyasi gerilim nedeniyle Hollanda'ya gelen Türklerin sayısının da aynı ölçüde çoğaldığını söyledi.

D66 milletvekili Jan Paternotte de, Hollanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ülkeye yeni gelen Türk vatandaşlarının dil öğrenmeleri ve kısa sürede iş bulabilmeleri gerektiğini vurguladı.

'Avrupa Adalet Divanı kararı Hollanda'da uygulanabilir'

Paternotte, AB'nin en üst düzey yargı kurumu olan Avrupa Adalet Divanı'nın, "bazı durumlarda Türk vatandaşlarına zorunlu uyumun mümkün olduğuna" ilişkin kararına atıfta bulunarak, aynı kararın Hollanda'da uygulanabileceğine işaret etti.

Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees de CDA ve D66 millletvekillerinin konuşmaları sonrası Hollanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Türk vatandaşlarına uyum zorunluluğu ile ilgili olasılıkların araştırıldığını" açıkladı.

Yılbaşından bu yana yaklaşık 8 bin Türk vatandaşı Hollanda'ya geldi. Her yıl bu sayının biraz daha arttığına işaret ediliyor.

Hollanda, Mart 2006'dan bu yana geçici oturum izni isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uyum sınavına girmesini zorunlu tutuyor.

Aile birleşimi ya da başka nedenlerle Hollanda'ya gelmek isteyen başka ülke vatandaşları, bulundukları ülkede belirli bir süre kursa giderek Hollanda'da dil, kültür ve günlük yaşam hakkında eğitiliyor.

Daha sonra Hollanda temsilciliklerinde yapılan sınava giren adaylar, yeterli puanı almaları durumunda oturma izni almaya hak kazanıyor.