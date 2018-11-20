Trump: Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetini belki biliyordu belki bilmiyordu

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ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında "İstihbarat servislerimiz tüm bilgileri değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

Trump "Veliaht Prens'in bu trajik olaydan haberdar olma ihtimali var. Belki biliyordu belki bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, "korkunç bir suç" olarak nitelediği Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki gerçekleri hiçbir zaman öğrenilemeyebileceğini de belirtti.

Suudi Arabistan'ın "İran'a karşı mücadelede büyük bir müttefik" olduğunu söyleyen Trump, "Kendi çıkarlarımız, İsrail ve bölgedeki tüm partnerlerimizin çıkarları için ABD Suudi Arabistan'ın sarsılmaz bir partneri olmaya devam etmek istiyor" dedi ve ekledi:

"Suudi Arabistan'a geçen yıl düzenlediğim gezide büyük pazarlıklar sonucu ABD'ye 450 milyar dolar yatırım yapmaya ikna oldular. Bu rekor büyüklükte bir para.

"Bu paranın 110 milyar doları Boeing, Lockheed Martin ve Ratheon gibi büyük ABD savunma şirketlerinden yapılacak olan askeri alımlar. Bu sözleşmeleri iptal etmek aptallık olur, bundan en fazla Çin ve Rusya yararlanır. Onlara doğrudan verdiğimiz bir hediye olur.

"ABD Kongresi'nde farklı düşünenler olduğunu biliyorum. Bana sunulan fikirleri değerlendirmeye alırım fakat yalnızca Amerika'nın güvenliği ile tutarlılarsa."