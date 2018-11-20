Roma'da mafya klanına ait 8 villaya el konuldu

Telif hakkı EPA

İtalya'nın başkenti Roma'da bir mafya klanına ait 8 kaçak villaya el konuldu.

Roma'nın güneyindeki Quadraro semtinde 600 polisle bu sabah yapılan operasyonda el koyulan villalardan bazılarında freskli tavan süslemeleri, altından hayvan heykelleri gibi detaylar dikkat çekti. 1990'larda kaçak olarak inşa edilen villalarda uyuşturucu da bulunduğu belirtildi.

Sinti kökenli Casamonica mafya klanına ait villalara yapılan operasyonu Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de yerinde takip etti. Belediye Başkanı Raggi, operasyonu "Roma ve Romalılar için tarihi bir gün" diye niteledi. Raggi, kaçak villalardan bazılarının bölgedeki tarihi su kemerinin bazı bölümlerini bile içine katacak şekilde inşa edildiğini belirtti ve villaların yıl sonuna kadar yıkılacağını açıkladı.

Bu villaların yıllardır "yasa dışılığın ve yeraltı dünyasına karşı güçsüzlüğün sembolü" haline geldiğini belirten Raggi, "30 yıldır süren yasa dışılığa son veriyoruz ve hem Casamonica klanına hem de tüm suç dünyasına güçlü bir mesaj göndermiş oluyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Yıllardır beklenen bir şey olan Casamonica villalarının yıkılması harika bir sinyaldir, üstelik de henüz yolun başındayız. Suçluların sefa günleri bitti" dedi.

Operasyon sonrası Başbakan Giuseppe Conte de bölgeye giderek kolluk kuvvetlerini tebrik etti. Conte, "Bu hükümet, hukukun üstünlüğü ve kurallara saygıdan taraftır" dedi.

Villalardan çıkarılan 35-40 kadar kişiden bazıları ise kendilerine herhangi bir uyarı yapılmadan operasyon düzenlendiğini öne sürerek tepki gösterdi. İtalyan basınına göre villa sakinleri "Bize önceden haber verebilirlerdi, burada çocuklar da var" diye şikayet etti.

Uyuşturucu kaçakçılığı, tefecilik, fuhuş, soygun gibi faaliyetlerde bulunan Casamonica klanının, Roma'nın özellikle güney doğusundaki bölgelerde yıllardır etki sahibi olduğu biliniyor.

Casamonica klanı, 2015'te lideri Vittorio Casamonica için düzenlenen şatafatlı cenaze töreniyle dikkatleri üzerine çekmişti. Vittorio Casamonica'nın atlı arabayla taşınan tabutuna helikopterle gül yaprakları yağdırılmıştı. Bu cenaze töreni büyük tepki çekmiş ve dönemin Roma Belediye Başkanı Ignazio Marino'nun istifasına giden süreçte de rol oynamıştı.

Casamonica klanına geçen Temmuz ayında yapılan bir operasyonda da 33 kişi gözaltına alınmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Casamonica klanının bu evine de Temmuz ayındaki operasyonda el konulmuştu

Bugünkü operasyonla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlarda çoğunlukla, koalisyon hükümetinin ortakları olan Lig ve 5 Yıldız Hareketi'ne tebrik mesajları yer aldı.

5 Yıldız Hareketi'nden olan Roma Belediye Başkanı Raggi ile Lig lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye destek mesajları geldi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Salvini'nin yakın olarak görüldüğü neo-faşist siyasi parti CasaPound'un da Roma'nın merkezindeki bir binayı yasadığı şekilde işgal ettiğini hatırlatarak "CasaPound'a ne zaman sıra gelecek?" diye sordu.