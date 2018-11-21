Telif hakkı Reuters Image caption Nedim Yaşar çete liderliğini bıraktıktan sonra gençlere danışmanlık yapmaya başlamıştı.

Türkiye doğumlu Danimarka vatandaşı eski çete lideri Nedim Yaşar, suç dünyasından nasıl ayrıldığını anlatan kitabın tanıtım toplantısı ardından silahlı saldırıya uğradı.

31 yaşındaki Yaşar Pazartesi akşamı Kopenhag'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşar, öldürülüşünün ertesi günü satışa çıkan "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" kitabında suç dünyasına veda edişini tüm detaylarıyla anlatmıştı. Biyografiyi Marie-Louise Toksvig kaleme almıştı.

2012'de çeteden ayrılan Yaşar polise geçen yıl da bir saldırı girişimine maruz kaldığını bildirmişti.

Polis Yaşar'ı vuran kişinin yaya olarak kaçtığını açıkladı. Açıklamada yerel saatle 19.30 sıralarında koyu renk kıyafet giymiş bir kişinin Yaşar'a en az 2 el ateş ettiği belirtildi.

Polis görgü tanıklarına ulaşmaya çalıştıklarını da bildirdi.

Telif hakkı EPA Image caption Nedim Yaşar tanıtım toplantısı ardından vuruldu.

Türkiye doğumlu Nedim Yaşar, 4 yaşında ailesiyle birlikte Danimarka'ya yerleşmişti.

Yaşar 20'li yaşlarının başında Kopenhag merkezli Los Guerreros (Savaşçılar) çetesinin liderliğini yaptı. Polise göre çete uyuşturucu ticareti ile bağlantılıydı.

Danimarka haber ajansı Ritzau Yaşar'ın 2012 yılında baba olacağını öğrendikten sonra çeteyi bırakarak bir "çıkış programına" katıldığını yazdı.

Yaşar daha sonra gençlere danışmanlık yapmaya ve yerel Radio24syv radyosunda kendi programını sunmaya başladı.

Telif hakkı AFP Image caption Yaşar'ın biyografisi "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" kitabı Salı günü satışa çıktı

Yaşar'ın ölüm haberi ardından radyo istasyonu, radyo binası önünde yarıya indirilmiş bayrakların fotoğrafıyla "Hoşçakal Nedim Yaşar, her şey için teşekkürler" tweeti attı.

Danimarka Adalet Bakanı Yaşar'ın öldürülmesinin "Acı ve çok anlamsız" olduğunu söyledi; "Nedim ile bir kez görüşmüştüm. Tanıştığım adam tüm kalbiyle yeni bir hayata başlamak ve başkaları için de değişim yaratmak istiyordu" dedi.

Danimarka polisinin kayıtlarına göre son yıllarda çete bağlantılı suçlar ve silahlı saldırıların sayısında artış yaşanıyor.