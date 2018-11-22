Avustralya'da toz fırtınası: Gökyüzünün rengi turuncuya döndü

Telif hakkı MATT WHITLUM Image caption Broken Hill kasabası

Büyük toz fırtınası Avustralya'nın güneydoğusundaki yerleşim yerlerinde gökyüzünü turuncuya çevirirken, hava kalitesinde de ciddi düşüşe neden oldu.

Uzunluğu 500 kilometreyi bulan toz bulutunun bugün Sydney'e ulaşması bekleniyor.

Toz bulutunun şiddetli rüzgarın sürüklediği kuru toprakla oluştuğu belirtildi.

Avustralya Meteoroloji Ofisi Ağustos ayından bu yana yaşanan kuraklığın toz fırtınasının oluşmasında etkili olduğunu açıkladı.

Telif hakkı MATT WHITLUM Image caption New South Wales bölgesinde birçok yerleşim yeri toz fırtınasından etkilendi

Sağlık yetkilileri hava kalitesinin çok düşeceğini belirterek özellikle çocukların, yaşlıların ve solunum yolu sorunu olanların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Yetkililer fırtınanın Sydney'i ne kadar şiddetli etkileyeceğini ise tahmin edemediklerini belirtti.

Sydney en son 2009'da büyük bir toz fırtınasının etkisi altında kalmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Sydney Opera Binası, 2009

Fırtına nedeniyle birçok kişi solunum sorunları yaşamış ve havayolu trafiği de aksamıştı.