Suudi Arabistan 'kadın aktivistlere işkence etti'

Telif hakkı EPA Image caption Suudi Arabistan kadınlara araba sürme hakkı vermeye hazırlanırken Mayıs ayında bazı kadın aktivistler tutuklandı

İnsan hakları grupları Suudi Arabistan'ı, kadınlara işkence ve taviz ile suçladı.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptıkları açıklamalarla Dhahban Cezaevi'nde tutuklulara elektrik verildiğini ve kırbaçlandığını ifade etti.

BBC Suudi yetkililerden suçlamalar hakkında bir açıklama talep etti. Wall Street Journal'a konuşan bir yetkili "Suudi Arabistan işkence kullanımını teşvik etmemektedir, buna göz yummamaktadır, izin vermemektedir" dedi.

Suudi Arabistan 2018 boyunca bazı kadın hakları aktivistleri, etkili din insanları ve entelektüelleri tutuklamıştı.

Af Örgütü bugün yayınladığı raporda elektrik ve kırbaçlar nedeniyle bazı aktivistlerin yürümekte veya ayakta durmakta zorlandığını, bir kadının ise maske takan görevliler tarafından cinsel tacize uğradığını yazdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de bugünkü raporunda elektrik ve kırbaçtan bahsederken ayrıca en az üç tutuklu kadının zorla sarılma ve öpülme şikayetlerini aktardı.

Telif hakkı AFP Image caption Tutuklu bulunduğu belirtilen kadın aktivistlerden Azize el-Yusuf

Kral Selman bin Abdülaziz ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman geçen yıl başlattıkları modernleşme çalışmaları ve kadınlara ehliyet hakkı nedeniyle övülüyordu.

Fakat ülke aynı zamanda muhalefetin baskıyla karşılaştığı bir yer olması ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi nedeniyle eleştiriliyor.

Suudi Arabistan cinayetin 'korsan bir operasyon' olduğunu söylerken Veliaht Prens Muhammed'in operasyondan haberi olmadığını söylüyor.

Öte yandan CIA ise cinayet emrini Veliaht Prens'in verdiğini düşünüyor.

Salı günü konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ile ilişkileri savunmuş, Veliaht Prens'in de cinayetten haberi olabileceğini söylemişti.