Türkiye doğumlu Danimarka vatandaşı eski çete lideri Nedim Yaşar, kitabının tanıtım toplantısı ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Yaşar, "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" kitabında suç dünyasına veda edişini tüm detaylarıyla anlatmıştı.

Nedim Yaşar, öldürülmeden önce verdiği bir röportajda, suç örgütü içindeki yaşantısını, "her yeni güne, öldürülme korkusu ile başlıyordum" şeklinde anlatmıştı.

Yaşar, çete liderliğinden ayrlnmasına karşın öldürülme korkusunun geçmediğini de söylemişti.

Kopenhag Emniyet Müdürü Jorgen Bergen Skov, cinayet ile ilgili Yaşar'ın çete zamanlarındaki ilişkilerinin araştırılacağını belirtti.

Kopenhag Emniyeti, Yaşar'ın çete dünyasından çıkışı üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasının da göz önüne alındığını, son zamanlarda aldığı tehditlerin bu kapsamda inceleneceğini açıkladı.

31 yaşındaki eski çete liderinin program yaptığı Radio 24syv'nin müdürü de olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yaşar'ın, "yeniden başlangıç için sembol konumuna" vurgu yaptı.

Yaşar, öldürülüşünün ertesi günü satışa çıkan "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" kitabında suç dünyasına veda edişini tüm detaylarıyla anlatmıştı. Biyografiyi Marie-Louise Toksvig kaleme almıştı.

2012'de çeteden ayrılan Yaşar polise geçen yıl da bir saldırı girişimine maruz kaldığını bildirmişti.

4 yaşında Danimarka'ya gelmişti

Polis Yaşar'ı vuran kişinin yaya olarak kaçtığını açıkladı. Açıklamada yerel saatle 19.30 sıralarında koyu renk kıyafet giymiş bir kişinin Yaşar'a en az 2 el ateş ettiği belirtildi.

4 yaşında ailesiyle birlikte Danimarka'ya yerleşen Yaşar, 20'li yaşlarının başında Kopenhag merkezli Los Guerreros (Savaşçılar) çetesinin liderliğini yaptı. Polise göre bu çete uyuşturucu ticareti ile bağlantılıydı.