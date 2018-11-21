Black Friday için sekiz tavsiye: İndirimlerden en fazla nasıl faydalanılır?

Telif hakkı Getty Images Image caption İndirim dönemi geldi ama kalabalıklar içinde kaybolmayın, görevinizi unutmayın!

İndirimi kim sevmez?

Black Friday (Kara Cuma) yaklaşırken dünyanın dört bir yanında mağazalar müşterileri çekmek için fiyat indirme yarışına giriyor.

Ama bu indirim dönemi göz korkutucu da olabilir veya alnınızın teriyle kazandığınız maaşınızı ihtiyacınız olmayan ve hatta istemediğiniz ürünlere harcamanıza yol açabilir.

Çok sayıda kişinin mağazaları dolduracağı bu dönemde kaosa bulaşmadan ihtiyacınız olan her şeyi daha ucuza almanızın yolu nedir?

Alışveriş uzmanı Samantha Fenwick size yardımcı olmak için burada:

1. Araştırın

Telif hakkı Getty Images Image caption İndirimden önce ürünün fiyatının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Dükkanın açılış saatleri nedir? Dışarı çıkmadan ihtiyacınız olan her şeyi öğrenin

İnternete girin ve ihtiyacınız olan ürünlerin fiyatlarını öğrenin.

En iyi fiyatların bulunduğu mağazalara gidin ve böylece kalabalıklar arasında boşa vakit kaybetmeyin.

Böylece dikkatiniz de daha az dağılacaktır.

2. İade politikasını araştırın

Telif hakkı Getty Images Image caption Fikriniz değişirse ne olacak?

Aldığınız ürünlerin iade imkanı mağazaya ve ürüne göre değişiklik gösterir, bu yüzden ürünü satın almadan önce bunu öğrenin.

Mağazadan aldığınız her ürünü iade edemiyor olabilirsiniz.

Fakat belli bir iade politikası varsa, mağaza buna uymak zorundadır.

3. Bir hevesle alışveriş yapmayın

Telif hakkı Getty Images Image caption Acele işe şeytan karışır - bir anlık kararla ürün almak hiçbir zaman iyi değildir

İnsanlar indirim döneminde ucuzlayan tüm ürünleri alma eğilimi hisseder.

Fakat o durumda gerçekten bir tasarruf yapıp yapmadığınızı veya ürünü gerçekten beğenip beğenmediğinizi sakin kafayla düşünmek gerekir.

Kendinize sorun: Bu ürünü hemen kullanmaya başlayacak mıyım? Yoksa bir dolabın köşesinde bir daha gün yüzü göreceği günü mü bekleyecek?

Aldığınız bir kıyafetse deneyin, sonrasında da bir çay için. Çayınız bittiğinde hâlâ ihtiyacınız varsa o zaman alın.

4. Rahat kıyafetler giyinin

Telif hakkı Getty Images Image caption Pratik olun, birden fazla kıyafet deneyecekseniz, kolay çıkarabileceğiniz kıyafetler giyin

Deneme kabinlerine her giriş ve çıkışınızda ayakkabılarınızı bağlamak kadar kötü bir şey yoktur.

5. En büyük indirimlerin bir kısmı pahalı, özel tasarım ürünlerde olacaktır

Telif hakkı Getty Images Image caption Lüks ürünler almak istiyorsanız bu dönemdeki indirimleri takip edin

Bu tip ürünler genelde diğer ürünler kadar sık indirime girmez.

Bu yüzden, eğer lüks bir çanta veya özel tasarım bir ayakkabı almak istiyorsanız bu dönem sizin için iyi bir dönem olabilir.

6. Yanınıza bir şişe su alın

Telif hakkı Getty Images Image caption Kondisyonunuzu koşuya çıkarmışçasına planlayın

Dışarda hava soğuksa mağazaların içinde ısıtma sistemleri daha fazla çalışacaktır. Işıklardan kaynaklanan ısıyı da düşününce su kaybedeceksiniz.

Yanınıza suyun yanı sıra atıştırmalık yiyecekler almak iyi bir fikir olabilir.

7. Kalabalıkların önüne geçmek için erken saatlerde gidin

Telif hakkı Getty Images Image caption İstediğiniz ürünü bulmak tenha bir mağazada daha kolaydır

Alarmınızı kurun.

Mağazaların açılış saatini kontrol etmeyi unutmayın. Bazı mağazalar indirim dönemlerinde açılış saatlerinde değişikliğe gidebiliyor.

8. Tadını çıkarın

Telif hakkı Getty Images Image caption Alışveriş yapmayı çok seven biri olmasanız bile anın tadını çıkarın

Ödevinizi yapar ve bütçenizi aşmazsanız Black Friday indirimleri sizin için kabusa dönmez.