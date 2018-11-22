Suudi Bakan'dan çağrı: Türkiye Kaşıkçı cinayetindeki tüm kanıtları sunsun, bilgi sızmasını engellesin

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr BBC'ye yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine duyulan küresel tepkide, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın görevden alınması çağrılarının "kırmızı çizgileri olduğunu" söyledi.

Cubeyr, Veliaht Prensin Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de öldürülmesine karışmadığını savundu.

Cubeyr ayrıca Türkiye'ye yönelik tüm kanıtları sunma ve bilgi sızmasına engel olma çağrısını da tekrarladı.

Suudi Bakan'ın açıklaması, ABD Kongresi'nin Muhammed Bin Salman'ın cinayette rolü olup olmadığı konusunda bir soruşturma talep etmesini izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini savundu.

Trump, Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi olabileceğini kabul etti ve "Belki biliyordu ve belki de bilmiyordu" dedi.

Suudi Dışişleri Bakanı ne dedi?

Riyad'da BBC Muhabiri Lyse Doucet'in sorularını yanıtlayan Cubeyr "Suudi Arabistan'da liderlerimiz kırmızı çizgimizdir. Kutsal camilerin koruyucusu (Kral Salman) ve Veliaht Prens (Muhammed bin Salman) kırmızı çizgimizdir." dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Cubeyr "Bütün Suudi vatandaşlarını temsil ederler ve bütün Suudi vatandaşları onları temsil eder. Kralımız ve Veliaht Prensimiz hakkında herhangi bir aşağılayıcı tartışmayı hoş görmeyeceğiz" diye konuştu.

Cubeyr, Muhammed bin Salman'ın cinayete karışmadığını da tekrarladı ve "Bunu çok net söyledik. Soruşturmalarımız devam ediyor ve bundan sorumlu herkesi cezalandıracağız" dedi.

ABD medyasında, CIA'in bu cinayetin sadece Veliaht Prens'in emriyle işlenebileceğine inandığı belirtilmişti. Cubeyr ise bu haberleri karşı çıktı ve istihbarat görevlilerinin "yetkisiz bir operasyonu" olduğunu iddia etti.

Telif hakkı Reuters Image caption Başkan Trump, Suudi Arabistan ile ekonomik ve askeri ilişkilere dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir ambargosunun da ileriyi görmeyen bir hamle olacağını savundu.

ABD Kongresi'nin soruşturma talebi ne olacak?

Cumhuriyetçi Partili Senatör Bob Corker ve Demokrat Senatör Bob Menendez Senato Dışilişkiler Komisyonu adına bir açıklama yayınladılar.

Açıklamada, Başkan Trump'a "dışarıdan bir insanın yargısız infaz, işkence ve insan haklarının ağır ihlalinde rol oynayıp oynamadığını belirlemek için" özellikle veliaht prens konusundaki ikinci bir soruşturmaya odaklanması çağırısında bulunuldu.

Magnitsky Yasası uyarınca yapılan soruşturma talebine 120 gün içinde bir yanıt verilmesi gerekiyor.

Trump daha önceki açıklamasında ne dedi?

"Dünya çok tehlikeli bir yer!" diyen ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın ABD'nin İran'a karşı müttefiki olduğuna dikkat çekti.

Trump, "Suudi Arabistan radikal İslami teröre karşı mücadeleye önderlik edip, milyarlarca dolar harcarken, İran'ın Ortadoğu'da çok sayıda Amerikalıyı ve diğer masum insanları öldürdüğünü" söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption Trump: Suudi Arabistan'ın sarsılmaz bir müttefiki olarak kalmaya devam edeceğiz.

Suudi Arabistan'ın yatırım taahütlerine ve silah alımlarına da dikkat çeken ABD Başkanı "Biz aptalca bu kontratları iptal edersek, bundan en büyük yararı Rusya ve Çin sağlayacak" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün "korkunç" olduğunu da belirten ABD Başkanı "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm gerçekleri hiç öğrenemeyeceğimizi" de söyledi.

Trump "ABD ülkemizin çıkarları, İsrail ve bölgedeki tüm ortaklarımızın çıkarları için Suudi Arabistan'ın sarsılmaz bir müttefiki olarak kalmaya devam edecek" dedi.

Trump daha sonra da Arjantin'de gelecek hafta yapılacak G20 zirvesine Veliahd Prens'in katılması durumunda kendisiyle görüşebileceğini de ekledi.