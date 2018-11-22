Müritlerine tecavüz eden Güney Koreli pastör Lee Jae-rock'a 15 yıl hapis cezası

Telif hakkı JUNG YEON-JE Image caption Ceza okunurken Lee gözlerini kapattı

Güney Koreli bir pastör, kilisesinde 8 kadın müridine tecavüz etme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lee'nin tecavüz ettiği kadınlardan biri, pastörün "kutsal güçleri" nedeniyle istediği şeyleri yapmak zorunda hissettiklerini belirterek, "Çünkü o bir tanrıydı" demişti.

Yargıç Chung Moon-Sung ise kararını açıklarken, "Zanlı vaazlarında kendisinin doğrudan veya dolaylı olarak kutsal ruh olduğunu öne sürmüş, kendini tanrılaştırmıştır" diye konuştu.

Chung tecavüz mağdurlarının, Lee'nin "kutsal bir güce sahip kutsal bir varlık" olduğunu düşündüklerini ve Lee'nin de bunu istismar ederek düzenli bir şekilde tecavüz ettiğini de ekledi.

Başkent Seul'deki Mamin Merkez Kilisesi'nde 130 bin müridi bulunan Lee Jae-rock ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

Yargıç Chung kararını açıklarken Lee gözleri kapalı bir şekilde ayakta bekledi.

Lee, dava boyunca kadınların aforoz edildiklerini ve bu yüzden kendisinden intikam almak için yalan söylediklerini iddia ederek kendisini savunmaya çalışmıştı.

#MeToo hareketinden cesaret aldılar

Kadınlar, #MeToo (#SenDeAnlat) hareketinden cesaret alarak şikayette bulunmuşlardı.

Güney Kore'nin yüzde 28'i Hristiyan. Güney Koreli Hıristiyanların çoğu, büyük servet ve güç biriktirme imkanı bulunan ana akım kiliselere üye.

Fakat cebir, beyin yıkama ve dolandırıcılık gibi genelde kültlerle ilişkilendirilen davranışlar sergileyen az sayıda marjinal kilise de bulunuyor.

Lee'nin kilisesi de ülkedeki ana akım Hıristiyan örgütlerden birinden koparak kurulmuştu.

1982'de yalnızca 12 müridiyle Mamin Merkez Kilisesi'ni kuran Lee, bugün dev bir merkezi, oditoryumu, mucizeler vaat eden internet sitesi bulunan bir mega kiliseye sahip.

Bu yılın başlarında 3 kadın mürit, Lee'nin kendilerini evine çağırarak seks yapmaya zorladığını açıklamıştı.

Kutsal peçeteler ve cennetten gelen UFO'lar

1999 yılında tarikata yönelik cinsel sömürü suçlamalarını araştıran MBC TV kanalının ofisi de Lee'nin müritleri tarafından basılmış, yayın engellenmiş ve ekipmanlara zarar verilmişti.

Lee 1980'lerde girdiği İsa Kore Kutsallık Kilisesi'nden mistisizmi kabullendiği için afaroz edilmişti.

Mamin'in sitesinde Lee'nin gerçekleştirdiği çok sayıda mucize aktarılıyor. Tarikatın müritleri Lee tarafından kutsanmış peçeteler taşıyor ve üstlerine Lee'nin memleketindeki bir su kuyusundan alınan ve şifalı olduğuna inanılan bir su püskürtüyor.

Lee geçen yıl ABD'yi vuran Irma kasırgasının durması için dua ettikten sonra kasırganın "öldüğünü", ayrıca cennetten insanların UFO'lara binerek kendisini ziyaret ettiğini öne sürüyor.

Amerikan New York Times gazetesine göre Ocak ayından beri Güney Kore'de çok sayıda kadın, kendilerini istismar eden erkek iş arkadaşları veya yöneticilerini şikayet ediyor.

Bu süreçte çok sayıda ünlü erkek siyasetçi, tiyatro direktörü, yazar, profesör ve savcı istifa etti ve cinsel istismarları nedeniyle özür diledi.

Bunlardan bir kısmı da yargılanıyor.