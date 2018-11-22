Akaryakıt zamlarının protesto edildiği 'sarı yelekler' protestosu Belçika'da da yayılıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Fransa'nın Belçika sınırında bulunan Crespin'deki protestodan bir kare

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto amacıyla başlayan "sarı yelekler" protestosu, Belçika'da da yayılıyor. Polis dün gece Hainaut eyaletindeki gösterilere TOMA'larla müdahale etti. 39 kişi gözaltına alındı, çok sayıda araca el kondu.

Fransa'da yüzde 23 oranında artan akaryakıt zamlarını protesto amacıyla geçen hafta başlayan protesto eylemleri, otomobillerde bulundurulması zorunlu fosforlu sarı yelekler giyildiği için bu adla anılıyor.

Fransa'da yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı, 227 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği protestolar, komşu ülke Belçika'ya da sıçradı.

Özellikle ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde hafta sonundan bu yana otoyolların ve benzin istasyonlarının çevresinde yoğun protesto gösterileri düzenleniyor.

Pazartesi gecesi Charleroi kenti başta olmak üzere birçok noktada eylem yapan göstericiler, Feluy kasabası yakınlarındaki bir otoyolu kapattı.

Göstericiler, havai fişek ve sis bombalarıyla civardaki benzin istasyonlarına giriş çıkışları durdurdular.

"Sarı yelekler" protestosu Salı gecesi de Hainaut eyaletinde yoğunlaştı. Bölgedeki birçok yerleşim biriminde gösteriler düzenlendi.

Yolları kapatan protestocuların arasına karışan şiddet yanlıları, zaman zaman polisle karşı karşıya geldi.

Bir kamyonu ateşe veren göstericilere polis helikopterler ve tazyikli su ile müdahale etti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Fransa'daki protestocular

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri sahiplenmiyor

Hainaut eyaletinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Liege ve Feluy'da da dün gece "Sarı yelekler" protestosu devam etti.

Çıkış noktası akaryakıt fiyatlarındaki artış olsa da, genel olarak hükümetin uygulamalarına tepki duyan geniş kesimlerin eylemlere destek verdiği belirtiliyor.

Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının sahiplenmediği eylemler, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla düzenleniyor.

Charleroi kentinde, Facebook üzerinden Feluy'daki petrol rafinerilerinin ateşe verilmesi çağrısı yapan bir kişi gözaltına alındı.

"Silahlı isyana teşvik" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı, Facebook'ta eylem çağrısı yapmamak koşuluyla serbest bırakıldı.

Fransızca yayın yapan televizyon kanalı RTBF'ye göre, barışçı "sarı yelekli protestocuların" arasına, zaman zaman şiddet yanlısı isyancılar da karışıyor.

İsyancılar, polise molotof kokteyli ile saldırıyor, gazetecilerin görevini yapmasına engel oluyor.

Belçika Federal İçişleri Bakanı Jan Jambon, göstericilere karşı daha sert davranacaklarını belirterek, şiddet eylemlerini filizlenmeden bastırmak istediklerini açıkladı.

Jambon, gösterilere yabancı kamyon şoförlerinin de destek verdiğini ve araçlarını yolları kapatmak için kullandıklarını söyledi.

Belçika Başbakanı Charles Michel de protestoları "kabul edilemez" diye değerlendirerek, sert önlemlerden söz etti.

Michel, "Herkesin kendi düşüncesini açıklama hakkı var ama bunu şiddet yoluyla dile getirmesine izin vermeyiz. Kamu düzenini sağlayacağız" dedi.