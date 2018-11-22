İngiliz doktora öğrencisine 'casusluk' mahkumiyeti İngiltere ve BAE arasında krize yol açtı

Telif hakkı Daniela Tejada Image caption Matthew Hedges (solda) ve eşi Daniela Tejada

31 yaşındaki İngiliz vatandaşı doktora öğrencisi Matthew Hedges'in casusluk yaptığı iddiasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ömür boyu hapse mahkum edilmesi, iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Çıkan karar İngiltere'nin tepkisine neden oldu, Londra'nın uzun zamandır mütetfiki olarak gördüğü BAE ile diplomatik krizi tetikledi.

BAE'de savcılık, Matthew Hedges'in önüne "inkar edilmesi güç" kanıtlar sunulduğunda suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Hedges ise her zaman masum olduğunu ve doktorası için ülkenin güvenlik stratejisiyle ilgili araştırma yaptığını söylüyor.

İngiltere Dışişleri Bakan Jeremy Hunt, en kısa zamanda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyid ile konuşmak istediğini açıkladı.

Hunt, kararın "Birleşik Krallık'ın bir dostundan ve güvenilir bir ortağından beklenen şey olmadığını ve daha önce verilen teminatlarla çeliştiğini" söyledi.

BBC muhabiri James Robbins'e göre, Hunt, BAE'nin Veliaht Prensi ile yaptığı toplantıdan yalnızca 9 gün sonra çıkan karar nedeniyle şahsen "ihanete uğramış" gibi hissediyor.

James Robbins, Hunt'a, kararın böyle olmayacağı yönünde teminat verildiğini söylüyor.

BAE'nin İngiltere Büyükelçisi ile görüşen Hunt'ın bugün Hedges'ın eşi Daniela Tejada ile görüşmesi bekleniyor.

BAE Başsavcısı: Adil ve şeffaf bir dava oldu

BAE Başsavcısı Dr. Hamad Saif el Şemsi ise yaptığı yazılı açıklamada, "kapsamlı adli soruşturmaların ardından elde edilen ikna edici yasal kanıtların" mahkemede kendisine sunulmasının ardından Hedges'ın tüm suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Dr. Hamad Saif el Şemsi, "Davalı, BAE Anayasası uyarınca tüm hakları ve garantileri baki kalacak ve adil ve şeffaf bir dava olmasına ilişkin yasalara uygun şekilde yapılan soruşturmalar sırasında işlediği ayrıntılı bir şekilde itiraf etmiştir" dedi.

El Şemsi ayrıca, Hedges'ın yargılanması sırasında İngiliz Büyükelçiliği'nden temsilcilerin de hazır bulunduğunu ve "yargılama sırasında avukatı tarafından tüm savunma yöntemlerinin kullanıldığını" da aktardı.

Ancak Hedges'ın ailesi, tutuklanmasının ilk altı haftasında yapılan sorgulamalar sırasında yanında avukatının bulunmadığını ve konsolosluk görevlileri ile görüşmesine de izin verilmediğini belirtti.

Aile, bu dönemde kendisine Arapça bir belge imzalatıldığını ve bu belgenin de bir itirafname olduğunu söyledi. Ailenin yaptığı açıklamada, "Matthew, Arapça konuşamaz veya okuyamaz" denildi.

Telif hakkı Daniela Tejada Image caption Hedges, Mayıs ayında havalimanında gözaltına alınmıştı

Tejada, karar okunurken eşinin başını salladığını belirterek, "Matt için çok korkuyorum. Matthew masum. Dışişleri Bakanlığı da bunu biliyor ve BAE makamlarına Matthew'ın kendileri adına casusluk yapmadığını aktardılar" diye konuştu.

Tejada, İngiliz hükümetinin "artık bir tavır takınması gerektiğini" ve BAE'li makamların da "bu kadar aleni bir adaletsizlikten dolayı utanmaları gerektiğini" söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de dün Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladığı oturumda Muhafazakar Parti'den Crispin Blunt başbakana, BAE'ye "Hedges'ın serbest bırakılmaması halinde, bu ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmek için bir neden göremiyorum" demesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme masraflarını üstlenmesine de hükmedilen Hedges'ın 30 gün içinde kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Hedges, bu süreyi de tutuklu geçirecek.