Dolce&Gabbana'nın Çin'deki reklam kampanyası 'ırkçı ve cinsiyetçi' bulundu

Telif hakkı Getty Images

İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, Çin için hazırladığı sosyal medya kampanyası "ırkçı ve cinsiyetçi" bulununca Şanghay'daki defilesini iptal etmek zorunda kaldı ve Çin'de internetten satış yapan bazı sitelerden çıkarıldı. Dolce&Gabbana tepkileri sonrası yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirdi. Açıklamada, "Çin'e ve Çin halkına karşı yalnızca saygı duyuyoruz" denildi.

Dolce&Gabbana, Çin'e özel bir reklam kampanyası hazırlayarak sosyal medya sitesi Weibo'da 3 video yayımladı.

Videolarda Çinli bir kadın, yemek çubuklarıyla İtalyan yemekleri pizza, spagetti ve bir Sicilya tatlısı olan cannolo yemeye çalışırken görülüyor.

Bu sırada bir erkek sesi de alaycı tavsiyeler veriyor ve çift anlamlı bulunan yorumlar yapıyor.

Örneğin cannolo'yu çubuklarla yemeye çalışan kadına dış ses, "Çok mu büyük?" gibi sorular soruyor.

Video serisi sosyal medyada "aleni oryantalizm", "aptalca ve kültürel açıdan duyarsız", "ırkçı", "tepeden bakmacı, nahoş ve cinsiyetçi" gibi ifadelerle eleştirildi.

Reklam filmlerinin tepki çekmesinin ardından, Dolce&Gabbana'dan Stefano Gabbana'ya ait olduğu iddiasıyla Çin'i aşağılayan bir yorum da sosyal medyada paylaşıldı.

Ekran görüntüsü olarak paylaşılan yorumda Gabbana'nın reklam kampanyasına gelen tepkiler nedeniyle Çin'i eleştirerek "pis kokulu cahil bir mafya" olarak tanımladığı görülüyor.

Hem reklam kampanyası hem de Setafno Gabbana'ya ait olduğu iddia edilen bu sözler nedeniyle Çinli sosyal medya kullanıcıları Dolce&Gabbana'ya tepki göstererek boykot çağrısı başlattı.

Bazı mankenler de defileden çekildi

Aralarında oyuncu Zhang Ziyi'nin de bulunduğu ünlü isimler de boykot çağrısına katıldı. Bazı mankenler de Dolce&Gabbana'nın defilesinden çekildiklerini açıkladı.

Tepkiler üzerine markanın dün Şanghay kentinde yapmayı planladığı defile iptal edildi. İtalyan haber ajansı Ansa, Çin'de internetten satış yapan sitelerin de Dolce&Gabbana'ya ambargo uygulamaya başladığını yazdı.

Defilenin iptal edilmesi ve boykot eylemlerinin ardından Stefano Gabbana bir açıklama yaparak, kendisine ait olduğu iddia edilen ve öfke yaratan yorumların Instagram hesabının hack'lenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Stefano Gabbana, "Çin'i ve Çin kültürünü seviyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.