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İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası ilişkilerinin geleceğine yönelik siyasi bildiri metninin taslağı üzerinde uzlaştı. Böylece, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasına yönelik anlaşmaya hafta sonu son şeklinin verilmesinin de önü açılmış oldu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada; ticaret, güvenlik ve diğer alanlarda ilişkilerin nasıl olacağına dair siyasi bildiri üzerinde "ilke anlaşmasına" varıldığı belirtildi.

Taslak anlaşma bugün AB üyelerinin Brüksel'deki daimi temsilcilerine sunulacak.

Yasal bağlayıcılığı olmayan metinde, tarafların gelecekte eşit şartlarda geniş çaplı bir ekonomik ortaklık kurmalarından söz ediliyor.

Ayrıca İngiltere'nin Brexit sonrası bağımsız bir ticaret politikasına sahip olacağı kaydediliyor.

May, milletvekillerine hitap edecek

Londra ve Brüksel, 29 Mart 2019'da İngiltere'nin AB'den ayrılma koşullarına yönelik taslak metin üzerinde halihazırda anlaşma sağlamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Avam Kamarası'nda milletvekillerine bir açıklama yapacak.

@eucopresident tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 Kasım 2018

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, attığı Twitter mesajında, "AB ile İngiltere arasındaki İlişkilerin Geleceğine Yönelik Siyasi Beyanname'nin taslağını AB'nin 27 üyesine az önce yolladım. Komisyon Başkanı, bana müzakereci düzeyinde üzerinde anlaşma sağlandığı ve siyasi düzeyde de ilkesel olarak üzerinde uzlaşıldığını ve liderlerin onayına bağlı olduğunu bildirdi" dedi.

Ayrılma anlaşması ve siyasi beyannamenin Pazar günü yapılacak olan AB Zirvesi'nde onaylanması halinde başbakanın da dikkatini anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda kabul edilmesine yönelik çabalara yoğunlaştırması bekleniyor. Şu anda parlamentoda anlaşma lehine bir çoğunluk olmadığı belirtiliyor.

Söz konusu açıklamalar, dün akşam May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında Brüksel'de yapılan görüşmenin ardından geldi.

İngiltere'de Başbakanlık, hukuki açıdan bağlayıcı olan üyelikten ayrılma anlaşmasının onayı öncesinde ilişkilerin geleceğine yönelik çerçeve üzerinde uzlaşma sağlanması gerektiğini savunuyordu.