İtalya'nın Salerno Limanı'nda hortum

İtalya'nın Salerno Limanı'nda deniz üzerinde yükselen bir hortum görüntülendi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Hortumun yakındaki limanda bulunan konteynerleri havaya kaldıracak kadar güçlü olduğu belirtildi.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
İtalya'nın Salerno Limanı'nda deniz üzerinde yükselen bir hortum görüntülendi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Hortumun yakındaki limanda bulunan konteynerleri havaya kaldıracak kadar güçlü olduğu belirtildi.