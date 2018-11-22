İtalya'nın Salerno limanında hortum
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İtalya'nın Salerno Limanı'nda hortum

  • 22 Kasım 2018

İtalya'nın Salerno Limanı'nda deniz üzerinde yükselen bir hortum görüntülendi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hortumun yakındaki limanda bulunan konteynerleri havaya kaldıracak kadar güçlü olduğu belirtildi.