Avustralya'da gökyüzünü turuncuya çeviren kum fırtınası
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Avustralya'da gökyüzünü turuncuya çeviren kum fırtınası

  • 22 Kasım 2018

Avustralya'nın güneydoğusunu etkisi altına alan toz fırtınası nedeniyle solunum sorunu olanlara dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Uzunluğu 500 kilometreyi bulan ve gökyüzünü turuncuya çeviren toz bulutunun bugün Sydney kentine ulaşması bekleniyor.

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