Avustralya'da gökyüzünü turuncuya çeviren kum fırtınası

Avustralya'nın güneydoğusunu etkisi altına alan toz fırtınası nedeniyle solunum sorunu olanlara dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
Uzunluğu 500 kilometreyi bulan ve gökyüzünü turuncuya çeviren toz bulutunun bugün Sydney kentine ulaşması bekleniyor.
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
E-postaPaylaş E-posta
MessengerPaylaş Messenger
MessengerPaylaş Messenger
Google+Paylaş Google+
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Avustralya'nın güneydoğusunu etkisi altına alan toz fırtınası nedeniyle solunum sorunu olanlara dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
Uzunluğu 500 kilometreyi bulan ve gökyüzünü turuncuya çeviren toz bulutunun bugün Sydney kentine ulaşması bekleniyor.