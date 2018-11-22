Hindistan'da raylara düşen bebeğin mucize kurtuluşu
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Hindistan'da raylara düşen ve üzerinden tren geçen bebeğin mucize kurtuluşu

  • 22 Kasım 2018

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 1 yaşındaki bir bebek, annesi ve babası trenden inerken raylara düştü.

Bebek, üzerinden tren geçmesine karşın mucize eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.