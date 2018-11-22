Pisa Kulesi düzeliyor
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Pisa Kulesi'ndeki eğim düzeliyor

  • 22 Kasım 2018

İtalya'da turistlerin başlıca uğrak noktalarından, eğikliğiyle meşhur Pisa Kulesi bir kimlik kriziyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü uzmanlar, kulenin eğiminin azaldığını açıkladı. Orta Çağ'dan kalma, 57 metre uzunluğundaki kule son 20 yılda 4 santimetre düzleşmiş.