Hint Okyanusu'ndaki ücra adada öldürülen adam kabileye 'İsa'yı anlatmaya' gitmiş

Telif hakkı HİNDİSTAN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Image caption Andaman Adası'ndaki yerli kabileler dış dünyadan tamamen izole bir hayat yaşıyor.

Hint Okyanusu'nun dış dünyaya kapalı bir adasında öldürülen ABD'li John Allen Chau'nun günlüğü bulundu. Chau ölümünden birkaç saat önce anne ve babasına notunda, kabile üyelerine "İsa'yı tanıtmaya" gittiğini ve "öldürülmesi halinde kendisine veya Tanrı'ya kızmamaları gerektiğini" yazmış.

26 yaşındaki John Allen Chau'nun Cuma günü Andaman ve Nicobar Adaları'nın bir parçası olan Kuzey Sentinel Adası'nda oklarla vurularak öldürüldüğüne inanılıyor.

Ziyaretçilerin izinsiz girişine izin verilmeyen adada, dışarıdan gelenlere agresif bir şekilde karışı koymasıyla tanınan 30 bin yıllık bir kabile yaşıyor.

Chau defalarca kabile üyeleriyle temasa geçmeye çalıştı ve öldürülmeden önce adaya ulaşmayı başardı. Günlüklerinde adada yaşayanlara hediye olarak balık ve futbol topu verdiği yazıyor.

'Ok menzilinin dışında olduğumdan emin oldum'

İngiliz Guardian gazetesindeki habere göre Chau, annesi tarafından bazı basın kuruluşlarına verilen günlükte yer alan bir yazıda, "Av sırasında çıkartılan bağırma seslerini ve nidaları duydum" diyor ve ekliyor:

"Ok menzilinin dışında olduğumdan emin oldum. Ancak ne yazık ki bu aynı zamanda sesleri tam duyma mesafesinin dışına çıkmam anlamına geldi.

"Bana bağırmalarının (görebildiğim kadarıyla yaklaşık 6 kişiydiler) ardından biraz daha yaklaştım. Söyledikleri sözleri papağan gibi tekrarlamaya çalıştım. Çoğu zaman kahkahalarla gülüyorlardı. Dolayısıyla muhtemelen benim hakkımda kötü şeyler söylüyor ya da dalga geçiyorlardı.

"'Benim adım John, sizi seviyorum ve İsa da sizi seviyor' diye seslendim. Yaylarına oklarını sürmüş olduklarını görünce hafifçe paniklediğim için pişmanım. Balığı aldım ve onlara doğru attım. Üzerime gelmeye devam ettiler.

"Tekneye kadar hayatımda hiç olmadığı kadar hızlı gittim. Biraz korktum ancak çoğunlukla hayal kırıklığı hissettim. Beni hemen kabul etmediler."

'Tüm bunları yaptığım için beni deli zannedebilirsiniz'

Chau aynı akşam "10 yaşlarında, belki biraz daha büyükçe bir çocuk" tarafından atılan okun elindeki İncil'e isabet ettiğini ve kendisini adaya götürmesi için bir balıkçıya 25 bin rupi (275 pound) verdiğini yazdı.

Ertesi gün adaya bir kez daha çıkmaya hazırlanan Cahu, anne ve babasına yazdığı mektupta, "Tüm bunları yaptığım için beni deli zannedebilirsiniz ancak bu insanlara İsa'nın anlatılmasına tüm bunların değer olduğunu düşünüyorum" dedi ve "Öldürülürsem lütfen onlara ya da Tanrı'ya kızmayın" diye ekledi.