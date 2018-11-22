Cemal Kaşıkçı cinayeti: Fransa 18 Suudi vatandaşına yaptırım getirdi

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Fransa adları Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı da dahil olmak üzere yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

Bu kişilerin Schengen Bölgesi'ne girişlerinin de yasaklandığı duyuruldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, listede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olmadığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptırım getirilen kişilerin isimlerini açıklamadı.

Ancak bu kişilerin ABD, İngiltere ve Almanya'nın yaptırım getirdiği kişilerle aynı kişiler oldukları belirtiliyor.

Berlin yönetimi, Pazartesi günü cinayetle ilişkili olduğu belirtilen 18 kişiye yaptırımlar getirmişti.

Almanya, Suudi Arabistan ile önceden imzalananlar da dahil olmak üzere tüm silah anlaşmalarını da askıya almıştı.

'Suudi yetkililerden yanıt bekliyoruz'

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi çok ağır bir suç ve basın özgürlüğü ile temel haklara aykırı" dendi.

Açıklamada Suudi yetkililerden "şeffaf, detaylı ve kapsamlı" bir yanıt beklenildiği ifadesi de yer aldı.

Açıklamada, "Bunlar devam eden soruşturmaların gidişatına bağlı olarak genişletilebilecek ya da gözden geçirilebilecek geçici önlemler" dendi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, 15 Kasım'da zanlılardan 5'i için idam cezası istendiğini duyurmuştu.

Fransa'nın açıklamasında idam cezasına karşı olunduğu da kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa, her yerde ve her durumda ölüm cezasına karşı olduğunu yineliyor" dendi.