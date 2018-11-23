Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: CIA Veliaht Prens'i kesin bir dille suçlamadı

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna kesin olarak varmadığını söyledi.

Florida eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdiği desteği de yineledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Veliaht Prens'in bunu yaptığı sonucuna herhangi biri varabilecek mi bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yaptıysa da, yapmadıysa da, kesin bir dille bunu redediyor. Babası, Kral (Selman bin Abdülaziz) reddediyor.

"CIA onların yaptığını söylemiyor. Bazı şeylere işaret ediyor. Ve işaret ettiği şeylere baktığınızda, belki yaptığı belki de yapmadığı sonucuna varabilirsiniz, ama bu da sahte haberciliğin bir diğer yönü."

Veliaht Prens Muhammed'in cinayetin arkasında olduğu iddiasını "kesinlikle reddettiğini" söyleyen Trump şöyle konuştu:

"İşlenen suçtan tiksiniyorum, üstünün örtülmeye çalışılmasından tiksiniyorum. Size şu kadarını söyleyebilirim: Veliaht Prens benden daha fazla tiksiniyor ve bunu kesin bir dille reddettiler."

Cemal Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğu sorulduğunda, kesin bir suçlama yöneltmekten kaçındı.

Trump, "Belki de dünya suçlanmalı, çünkü dünya çok, çok vahşi bir yer" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cemal Kaşıkçı

Trump'a diğer ses kaydı da soruldu

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, CIA'in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.

Washington Post'un haberine göre CIA'in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman'ın kardeşi ve Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine ve bazı diğer bulgulara dayanıyor.

CIA'e takılan bu telefon konuşmasında, Büyükelçi Halid Bin Selman'ın Veliaht Prens'in emriyle, gazeteciye İstanbul'daki konsolosluğa gitmesini söylediği belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise Halid Bin Selman ile Kaşıkçı arasında buna dair bir konuşma geçtiği iddiasını yalanladı.

Bu ses kaydı ile ilgili soruya ise Trump, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Onlara sormak zorundasınız" dedi.

Reuters, CIA'in söz konusu ses kaydı iddiasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktığını bildirdi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Hulusi Akar: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nu içeriden dinlemedik

Öte yandan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretine çıktı. Veliaht Prens Muhammed'in ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Arjantin'de gerçekleşecek G-20 zirvesinde Prens Selman ile görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan: 5'i idam istemiyle 11 kişi yargılanacak

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere geldiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Türkiye, cinayette rol oynayanların İstanbul'da yargılanması çağrısı yaptı ancak bu çağrı Suudi Arabistan tarafından kabul edilmedi.

Cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili çok sayıda teori ortaya atıldı.

Son olarak Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Kaşıkçı'nın çıkan arbedenin ardından zehirli iğne yapılması sonucu öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrılarak, Başkonsolosluk binasından çıkartıldığına ilişkin savcılık açıklamasını okudu.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalarının Başkonsolosluk binasının dışında bir başka kişiye teslim edildiği öne sürüldü.

Şulan el Şalan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 11 kişinin mahkeme önüne çıkartılacağını ve beşinin de idam istemiyle yargılanacağını da duyurdu.