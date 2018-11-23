Trump: Göçmenlere karşı gerekirse 'öldürücü güç' kullanabiliriz

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD-Meksika arasındaki San Ysidro sınır kapısındaki ABD sınır koruma güçleri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına ulaşan Orta Amerikalı göçmen kafilesini durdurmak için sınırdaki güvenlik güçlerine gerekirse 'öldürücü güç' kullanmaları emri verdiğini söyledi.

Şükran Günü tatilini geçirmek üzere gittiği Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Ben onayı verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar" dedi.

Kargaşa yaşanması halinde ssınırın kapatılabileceğini ve Meksika ile ticaretin durdurulabileceğini de belirten Trump "Eğer kontrolü kaybettiğimizi hisseder ya da insanlar zarar görmeye başlarsa, durumu kontrol altına alana kadar sınırı kapatabiliriz. Tüm sınırı kastediyorum" dedi.

Trump daha önce de göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söylemişti.

Hafta başında en yoğun sınır kapılarından olan Tijuana ile San Diego arasındaki San Ysidro kapısı, yeni bariyerler kurulmak üzere kısa süreliğine kapatıldı. Kafile için "işgalciler" ifadesini kullanan ABD Başkanı Trump sınıra 5800 asker gönderdi.

Yaklaşık 4 bin kilometrelik bir yolculuk sonrası Meksika-ABD sınırına ulaşan binlerce Orta Amerikalı göçmen sınır bölgesinde bekliyor.

Kafiledeki Honduras, Guatemala ve El Salvadorlu göçmenler ülkelerindeki yoksulluk, şiddet ve zulümden kaçtıklarını söylüyor.

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Güvenlik güçlerinde silah olacak mı?

ABD Başkanı Trump'ın "öldürücü güç kullanabiliriz" tehdidi Savunma Bakanı James Mattis'in sınırdaki güvenlik güçlerinin silahsız olacağını açıklamasının ardından geldi.

Mattis Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Ellerinde silah yok, silajlı güçler yok" demişti.

Trump ayrıca ABD-Meksika sınırına örmek istediği duvar için ödenek çıkmaması halinde gelecek ay hükümeti kapatabileceği uyarısında da bulundu.

ABD Kongresi'nin Başkan Trump'ın inşa etmek istediği duvara kısmi ödenek çıkarması için gelecek aya kadar süresi var. Ancak ay başında yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratların eline geçmesiyle, Cumhuriyetçi Trump'ın duvar için istediği bütçe üzerindeki tartışmaların daha sert geçmesi bekleniyor.

Göçmenler şu an nerede?

Yaklaşık 3000 Orta Amerikalı göçmen Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentine ulaştı. 2750 kadarı belediyenin sağladığı barınaklarda kalıyor.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum önümüzdeki haftalarda göçmen sayısının 10 bine ulaşmasının beklendiğini, böyle bir göç dalgasıyla başa çıkabilecek durumda olmadıklarını söylemişti.

Hafta başında Tijuana'da yüzlerce kişi göçmenleri protesto ederek kenti terk etmelerini istedi.