Telif hakkı DOLCE AND GABBANA/INSTAGRAM

Çin için hazırladığı reklam kampanyası nedeniyle ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçlanan İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, bir özür videosu yayımladı. Dolce&Gabbana'nın YouTube kanalında yayımlanan videoda markanın kurucuları olan tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana İtalyanca konuşurken, videonun İngilizce ve Çince altyazılı iki versiyonu yayımlandı.

"Dolce&Gabbana özür diliyor" başlıklı videoda Domenico Dolce, "Bugünlerde, yaşananları, ülkenizde sebep olduklarımızı tekrar tekrar ve büyük üzüntüyle düşündük. Çok özür diliyoruz" diyor.

Dolce, "Ailelerimiz bize dünyanın tüm farklı kültürlerine saygı göstermeyi öğretti. Bu nedenle, eğer sizin kültürünüzü yorumlamakta hatalarımız olduysa sizden özür dilemek istiyoruz" diye devam ediyor.

Stefanno Gabbana ise "Tüm dünyadaki çok sayıdaki Çinliden de özür dilemek istiyoruz. Bu özrü ve bu mesajı çok ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Telif hakkı Dolce&Gabbana Image caption Dolce&Gabbana markasının kurucuları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana Çinlilerden özür dileyen bir video hazırladı.

Ardından sözü yeniden Dolce alıyor ve "Çin'e karşı hep büyük bir aşk besledik. Çok sayıdaki kentini ziyaret ettik. Kültürünüze aşığız ve kuşkusuz hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu yüzden de, eğer kendimizi ifade etme şeklimizde hata ettiysek özür diliyoruz" diyor.

Gabbana da "Bu deneyimden ders çıkaracağız, bir daha asla tekrarlanmayacak. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çin kültürüne her açıdan saygı göstereceğiz" diye konuşuyor.

Ardından ikili birlikte hem İtalyanca hem de Çince yeniden özür diliyor.

Dolce&Gabbana'nın Çin'de sosyal medyada yayımladığı 3 reklam videosu ırkçı ve cinsiyetçi bulununca aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu geniş bir kesimden tepki ve boykot çağrıları gelmişti.

Tepkiler üzerine markanın Şanghay'da yapmayı planladığı defile iptal edilmiş, Çin'de internetten satış yapan çok sayıda site de Dolce&Gabbana ürünlerini satıştan çıkarmıştı.

Stefano Gabbana'ya ait olduğu iddia edilen ve Çin'in "pis kokulu cahil bir mafya" olarak tanımlandığı bir yorum da tepkileri artırmıştı.

Çin'de lüks ürün piyasası yıllık 72 milyar dolar

Gabbana bu sözlerin kendisine ait olmadığını, Instagram hesabının hack'lenmesinden kaynaklandığını öne sürmüştü.

Domenico Dolce ve Stefano Gabbana bugün yayınladıkları özür videosunda ise Gabbana'ya ait olduğu iddia edilen bu yorumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Çin'in lüks sektörü için çok önemli bir pazar olmasının Dolce&Gabbana'nın bu özür mesajında etkili olduğu tahmin ediliyor. İtalyan haber ajansı Ansa'nın verilerine göre 2017'de Çin'de lüks tüketim ürünleri piyasasının yıllık değeri 72 milyar dolar olarak hesaplanıyordu.

Yönetim danışmanlığı firması Bain&Company'nin bir raporuna göre de Çin'de bu yıl lüks ürün sektörünün yüzde 20-22 oranında büyümesi bekleniyor. Raporda, "Çinli tüketiciler lüks pazarının büyümesinde kilit önemde bir milliyet olacak" deniliyor.

Dolce&Gabbana, geçmişte de benzer tartışmalara yol açmıştı. Geçen ilkbaharda yine Çin için hazırlanan reklam kampanyasında Dolce&Gabbana mankenlerinin Pekin'in yoksul mahallelerinde poz vermesi tepki çekmişti.

Markanın 2016'da bir ayakkabısına "köle sandalları" adını vermesi de yakışıksız ve duyarsız bulunmuştu.