Fotoğraflarla: Meksikalıların gurur duydukları 'kahraman köpekler'

Telif hakkı Santiago Arau Image caption Ecko (solda) ve Evil koruyucu gözlüklerini takmışken.

Bir fotoğrafçının Twitter hesabında Donanma'nın arama kurtarma köpeklerinin profesyonel fotoğraflarını yayımlamasının ardından, Meksikalılar sosyal medyada bu köpeklere karşı ilgi ve hayranlıklarını ifade eden mesajlar paylaşmaya başladı.

Santiago Arau, enkaz altındakileri ararken gözlerini tozdan ve kimyasallardan korumak için takılan özel gözlüklerle köpeklerin fotoğraflarını çekti.

Bazı fotoğraflarda ise köpeklerin daha oyuncu halleri vardı.

Telif hakkı Santiago Arau Image caption Eska ve Eros fotoğraf çektirirken, gözlüklerini çıkarttı.

Köpekler, Eylül 2017'de Meksika'nın orta kesimlerini vuran depremdeki arama-kurtarma çalışmalarında çok önemli bir rol oynamıştı.

Başkent Mexico City ve komşu eyaletlerde yüzlerce kişi çöken binaların altında kalırken, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları için uzman köpekler gönderildi.

Telif hakkı Getty Images

Trajedinin ardından özellikle bir köpek, Frida Meksikalılar'ın sevgilisi oldu. Santiago Arau, Frida'nın koruyucu gözlüklerinin ardından bakarkenki fotoğrafını çekti.

Telif hakkı Santiago Arau

Frida ve bakıcısı Israil Arauz Zalinas, depremin ardından yıldız oldu ve televizyon programlarına çıktılar. Arauz, Frida'yı koşum takımıyla nasıl enkazlara sokup çıkardığını, patilerinin neden sentetik kauçuktan yapılan özel ayakkabılarla korunması gerektiğini anlattı.

Telif hakkı Getty Images

300'den fazla kişinin ölümüne yol açan trajedide, Frida'yı gören Meksikalılar sevinç çığlıkları atıyor ve enkaz altlarında canlı bulmasını umuyordu. Frida bir keresinde çöken bir ilkokulda bir canlı bulmuştu.

Donanma yetkililerine göre Frida kariyeri boyunca 50'den fazla kişiyi buldu ve çabaları sayesinde 12'si enkaz altlarından canlı çıkartıldı.

Telif hakkı Getty Images

Telif hakkı Getty Images

Frida'nın resimleri sprey boyalarla duvarlara çizilirken, Puebla halkı Frida ve bakıcısının bronz heykelini dikti.

Ancak fotoğrafçı Santiağo Arau için Frida'nın donanmada görev yapan tek köpek olmadığının bilinmesi önemliydi.

Frida'nın çalışma arkadaşları Belçika çoban köpekleri, Ecko, Evil, Eska, Eros, Acertijo ve Nahaul'un (aşağıda) fotoğraflarını çekti.

Telif hakkı Santiago Arau

Bakıcıları, köpeklerin 2010'daki Haiti Depremi gibi felaket bölgelerine gönderilmeden önce bir yıl kadar eğitim aldıklarını söylüyor.

Telif hakkı AFP Image caption Meksika Donanması'nın arama kurtarma köpeği birliği 2010'daki Haiti Depremi'nde felaket bölgesine gitmek için uçağa binerken.

Meksikalıların bu köpeklerden duydukları gurur yıllar geçtikçe arttı ve Santiago Arau'nun paylaşımlarına övgü dolu yorumlar geldi.

Hatta bazıları kendi köpeklerinin resimlerini koyarak, arama kurtarma köpekleriyle bir oyun buluşması ayarlama ya da Frida'ya "erkek arkadaş" bulma teklifleri yaptı.

Hatta bir kadın, Meksika bayrağındaki kartalın yerine, 8 yaşındaki ve emekliye ayrılmak üzere olan Frida'nın resminin konmasını bile önerdi.