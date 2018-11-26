Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabutlar

  • 26 Kasım 2018
Car coffin 65032 Telif hakkı Fellipe Abreu

Gana'da birçok kişi, statülerini, kişiliklerini ve hayatteyken gerçekleştiremedikleri arzularını yansıtan tabutlarla gömülüyor.

Gazeteciler Fellipe Abreu ve Henrique Hedler, başkent Accra ve Kumasi kentindeki tabut atölyelerini ziyaret etti.

65835 Telif hakkı Fellipe Abreu

Dünyanın en büyük kakao üreticilerinden biri olan ülkede, kırsal kesimdeki aileler genellikle kakao çekirdeği şeklindeki tabutları tercih ediyor.

Bunun gibi bir tabutun fiyatı 1000 dolara kadar çıkabiliyor.

Ülkedeki çiftçilerin çoğunun günlük kazancı 3 doların altında.

Tabut için köylülerin aralarında para topladığı belirtiliyor.

65788 Telif hakkı Fellipe Abreu

50 yıldır tabut yapan Eric Adjetey'e göre kırmızı renkli acı biber renkli ve kolay öfkelenebilen bir kişiliği temsil ediyor.

Coffin Telif hakkı Fellipe Abreu

"Mercedes Benz", en fazla ilgi gören tabutlardan biri. Ölen kişinin mezarı, buna uygun olarak kazılıyor.

Tabut ustası Steve Ansah, "Bu tabutlar, ölen kişinin yüksek statüsünü temsil ediyor" diyor.

Bu tabutlar yerel dilde Abeduu Adekai (atasözü kutusu) olarak anılıyor.

Bunun nedeni her tasarımın sembolik bir anlamının olması.

Uçak şeklindeki tabutlar da çok tercih edilen tasarımlar arasında.

65771 Telif hakkı Fellipe Abreu

Bu bir çocuk tabutu.

Tabut ustalarına göre uçaklar, "Ölen kişinin diğer dünyaya iyi bir yolculuk yapması" dileğini simgeliyor.

65794 Telif hakkı Fellipe Abreu

Son yıllarda Gana'da emlak sektöründe büyük bir patlama yaşanıyor.

Bu tabut, ev yapıp kiralayan bir kişi için sipariş edilmiş.

65756 Telif hakkı Fellipe Abreu

Bir şarkıcı için yapılan mikrofon şeklindeki bu tabut, boya öncesi zımparalanıyor.

65704 Telif hakkı Fellipe Abreu

Tasarım tabutlara ilginin artmasıyla, son yıllarda çok sayıda tabut atölyesi açıldı.

65098 Telif hakkı Fellipe Abreu

"Tahtırevan ve kraliçe" aslında bir tabut değil.

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir sanat galerisi için yapılmış.

Tabut ustaları, 20'den fazla ülkeden sipariş aldıklarını, Güney Kore, Rusya, ABD ve Danimarka'dan bu sanatı öğrenmek için öğrencilerin geldiğini söylüyor.

65070 Telif hakkı Fellipe Abreu

Tabutlar el yapımı basit aletlerle yapılıyor.

Haber ve fotoğraflar: Fellipe Abreu ve Henrique Hedler

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