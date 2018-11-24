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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'daki il ve belediye başkanları toplantısında 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday göstermeyeceklerini duyurdu.

Bahçeli bu konuşmada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin yanındadır, Cumhur İttifakı'nın tarafındadır." dedi.

Devlet Bahçeli Cuma günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

MHP lideri, 23 Ekim'de yaptığı grup toplantısında "yerelde ittifak yok" açıklamasını yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun 3 büyükşehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam etmektedir.

Bir başka önemli kararımız da şudur. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP, İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkartırlarsa çıkartsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa, işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun, uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız, Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir. Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın fasa fisodur. Bir kulağımızdan girecek, diğerinden çıkıp gidecektir."