AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin liderinin, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onayladığını duyurdu.

Donald Tusk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik hukuki bağlayıcılığı olmayan siyasi bildiri metninin de onaylandığını duyurdu.

@eucopresident tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 Kasım 2018

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin lideri, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını ve siyasi bildiri metnini görüşmek için bugün Brüksel'de toplanmıştı.

Zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylama çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı, İspanya'nın son dakika Cebelitarık ile ilgili gerekli garantileri aldığı açıklamasından sonrası yapılmıştı.

Zirve öncesi İspanya, Cebelitarık'ın statüsü nedeniyle anlaşmayı boykot tehdidinde bulunuyordu.

AB anlaşmayı onaylasa bile, anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu ise anlaşmaya karşı çıkıyor.

Theresa May'den İngiliz halkına mektupla destek çağrısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz halkına hitaben bir mektup yazarak, Brexit anlaşmasına destek istedi.

AB'den 29 Mart 2019'da ayrılmanın "ulusun ömründe yeni bir sayfa açacağını" belirten May, bu tarihten itibaren halkın farklı görüşleri bir kenara bırakarak, yeniden bir bütün olması gerektiğinin altını çizdi.

Pazar günü yayımlanan mektupta May, daha önce anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesi halinde ülkenin daha fazla kuruplaşacağı uyarısında bulunmuştu.

"Kalbi ve ruhuyla" anlaşmanın parlamentodan geçmesi için çalışacağını kaydeden May, anlaşmanın İngiltere için "daha parlak bir gelecek vaadettiğini" belirtti.

Anlaşma metninde neler var?

29 Mart'tan başlayacak 21 aylık bir geçiş dönemi

İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma veya eğitim hakları sürecek. Aileleri de kendilerine katılabilecek.

İngiltere AB'ye, "adil bir finansal anlaşma" diye nitelendirilen 39 milyar sterlinlik "boşanma ücreti" ödeyecek.

Parma jambonu, feta peyniri, şampanya ve Galler kuzusu gibi 3 bin coğrafi işaret karşılıklı olarak korunacak.

Anlaşma metninde neler yok?

Her şey planlandığı gibi giderse bu süreçte bir ticaret anlaşması imzalanacak.

Ancak anlaşma taslakta yer almıyor.

585 sayfalık bir anlaşma taslağında olmayan bir diğer şey de 5 sayfalık siyasi bildiri. İki taraftan yetkililerin hazırladığı bu bildiri Brexit sonrasında İngiltere- AB ilişkilerinin nasıl olacağını anlatan geniş ve bağlayıcı olmayan bir metin.

Aralık 2020'den önce yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanması umuluyor.

26 sayfalık siyasi bildiri metninde neler var?

Siyasi bildiri metni, Brexit anlaşmasının ardından AB-İngiltere ilişkilerinin geleceğinin nasıl şekilleneceğini tanımlıyor.

Metinde İngiltere ile AB'nin ticaret, güvenlik ve dış politika konularında yakıun işbirliği yapacakları belirtiliyor.

Metinde ayrıca AB'nin insanların, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını içeren dört özgürlüğünün bölünmez bir bütün olduğu vurgulanıyor.

Metinde, tarafların gelecekte eşit şartlarda geniş çaplı bir ekonomik ortaklık kurmalarından söz ediliyor.

Taslak metinde ayrıca şu taahhütler yer alıyor: