AB liderleri Brexit için ne dedi?

Telif hakkı Getty Images Image caption İngiltere Başbakanı Theresa May

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi, İngiltere ile varılan Brexit anlaşmasına desteklerini açıkladılar.

Pazar günü AB Zirvesi'nde alınan karar, İngiltere'nin 45 yıldır süren üyeliğini bitirecek süreçte önemli bir adım.

Ancak nihai bir sonuca varıldığını söylemek için erken.

İngiltere'nin AB'den "boşanmasının" gerçekleşebilmesi için, anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu anlaşmaya karşı çıkarken, Başbakan Theresa May'in İngiliz kamuoyunu ve muhalifleri ikna çabaları sürüyor.

Anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girebilmesi için, Avrupa Parlamentosu tarafından da tasdik edilmesi gerekiyor.

Brüksel'deki duyurunun ardından hüzünlü olduklarını söyleyen AB liderleri, duygusal açıklamalarda bulundular.

Telif hakkı Getty Images Image caption Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker (solda) ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk

Tusk: Sonsuza kadar dost kalacağız

Anlaşmaya verilen desteğin duyurulmasının ardından, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ve AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ortak bir basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Bütün bunlar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kesin olan bir şey var - sonsuza kadar dost kalacağız" dedi.

Junker: Bugün hüzünlü bir gün

Avrupa Komisyonu Başkanı Junker ise, "Şampanya kadehlerinin kaldırılacağı bir gün değil. Bugün hüzünlü bir gün" dedi.

Junker, anlaşma hakkında "Bu anlaşma İngiltere ve AB için en iyi anlaşma. Bu anlaşma mümkün olan tek anlaşma" ifadelerini kullandı.

Tajani: Şubat ya da Mart'ta Avrupa Parlamentosu'na gelecek

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere ile varılan anlaşmanın Şubat ya da Mart ayında Avrupa Parlamentosu'nda oylamaya sunulacağını söyledi.

Tajani, "Bugün güzel bir gün değil" diye konuştu.

İngiltere Parlamentosu'nun anlaşmayı reddetme ihtimaline ilişkin bir soruya, "Anlaşma maddelerini yeniden müzakere etmek imkansız" şeklinde yanıt verdi.

Barnier: Müttefik, ortak ve dost kalacağız

Telif hakkı Getty Images Image caption AB'nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier

Müzakere sürecini "sıradışı ve zor" olarak tanımlayan AB'nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere ile müzakere ettik, asla İngiltere'ye karşı değil" dedi.

Barnier sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi herkesin, ama herkesin sorumluluk alma zamanı. Bu anlaşma İngiltere ve AB arasında güven inşası için, eşi görülmemiş ve hedefleri büyük olan ortaklığın geleceği için gerekli bir adım. Müttefik, ortak ve dost kalacağız."

Merkel: Karmaşık duygulara yol açan tarihi bir gün

Telif hakkı EPA Image caption Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Karmaşık duygulara yol açan tarihi bir zirve ve tarihi bir gün olduğunu söylemek mümkün. 45 yıl sonra İngiltere'nin AB'den ayrılıyor olması trajik, ancak İngiliz halkının kararına saygı duymak zorundayız. Bu açıdan baktığımızda, bir ayrılık anlaşmasına ve İngiltere ile gelecekteki bağlar üzerine siyasi bir anlaşmaya varmış olmamız önemli" dedi.

Merkel, İngiltere Parlamentosu'nda anlaşmanın reddedilmesi halinde ne olacağına ilişkin soruya, "Bu yanıt veremeyeceğim spekülatif bir soru" dedi ve Theresa May'in İngiliz kamuoyunu ve milletvekillerini ikna etmek için kendine düşeni yapacağına emin olduğunu söyledi.

Merkel şöyle konuştu:

"Bu zamana kadarki müzakereler zorlu oldu. Şu anki ve gelecektekilerle ilgili ise kendimize 'İstek varsa, bir yolu da vardır' sözünü şiar edinmeliyiz."

Macron: AB'de reform ihtiyacı ortaya çıktı

Telif hakkı Getty Images Image caption Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Brexit, AB'nin reform edilmesi ihtiyacını ortaya koydu" dedi.

"Bugün mutlu bir gün değil" diyen Macron, gelecekteki ilişkilerle ilgili, Fransız balıkçıların İngiliz karasularında avlanabilmesinin kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi.

Rutte: B planı yok

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İngiltere'nin AB'den ayrılıyor olmasının üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, "Alkış ya da çiçek yoktu ve herkes bunun üzücü bir gün olduğunu söylüyor" dedi.

"B planının olmadığını" söyleyen Mark Rutte, "Masada olan anlaşma bu. İngiltere Parlamentosu'ndan geçmeme ihtimalini düşünmek istemiyorum, çünkü Başbakan Theresa May'e ve İngiliz halkının bilgeliğine güvenim tam" diye konuştu.

Rutte, "Eğer İngiltere'de bu anlaşmaya 'Hayır' demenin daha iyi bir sonuç doğuracağını düşünen varsa yanılıyorlar. Hem Avrupa Birliği hem de İngiltere için yapabileceğimizin en iyisi bu" ifadesini kullandı.