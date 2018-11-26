Halep'te 'kimyasal saldırı'nın ardından Rus uçakları muhalifleri vurdu

Telif hakkı AFP Image caption Halep'te onlarca kişi solunum zorluğu tedavisi gördü.

Rusya, hükümet güçlerinin elindeki Halep kentinde kimyasal saldırı düzenlemekle suçladığı muhaliflere karşı hava saldırıları düzenledi.

Hem Suriye hükümeti hem de Rusya, Cumartesi gece geç saatlerde, zehirli madde taşıyan top mermileriyle düzenlenen saldırıda 100 dolayında kişinin yaralandığını söylüyor.

Suriye resmi medyası, hastanede tedavi görürken nefes almakta zorlanan Halep sakinlerininin görüntülerini yayımladı.

Muhalifler ise, kimyasal saldırıda bulundukları suçlamasını reddediyor ve bunun muhaliflerin elindeki bölgelere saldırmak için bir bahane olarak kullanıldığını savunuyor.

Halep bölgesinin bir kısmı ve komşu Hama ve İdlib bölgeleri Türkiye destekli muhaliflerin ve cihatçı örgütlerin elinde.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının bir önceki akşam "Halep kentindeki sivilleri top ateşine tutan, önceden tespit edilmiş terörist topçu pozisyonlarının hedef alındığını" açıkladı.

Açıklamada "tüm militan hedeflerin yok edildiği" söylenirken, ölü ve yaralı sayısı hakkında bir yorum yapılmadı.

Daha önce de Suriye İnsan Haklar Gözlemevi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 dolayında kişinin, Halep'in batısındaki saldırının ardından hastanelerde solunum güçlü tedavisi gördüklerini açıkladı.

Telif hakkı AFP Image caption Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi, olası hükümet saldırısına karşı hazırlanıyor.

Şam yönetimi ve Rusya muhalifleri saldırıda klor gazı kullanmakla suçluyor.

Halep Doktorlar Birliği'nden Zaher Batel Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çatışmaların başladığı 2011'den bu yana kentte ilk kez sivillere yönelik gaz saldırısında bulunulduğunu söyledi.

Ancak bölgede etkili Nureddin Zinki adlı cihatçı örgütten Abtülselam Abdülrezak, kimyasal saldırı iddilarını "tamamen yalan" diye tanımladı.

Batılı ülkeler ve BM, Suriye hükümeti birçok kez kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı.

Rusya ve Türkiye'nin İdlib bölgesinde hükümet güçleri ve muhalifleri ayıran bir tampon bölge kurulması için uzlaşmasının ardınan, Suriye'de Eylül'den bu yana büyük bir saldırı düzenlenmedi.