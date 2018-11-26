Meksika: ABD sınırını aşmaya çalışan göçmenler sınırdışı edilecek

Telif hakkı Reuters Image caption Umutsuz göçmenler, Meksika'da ABD sınırını geçmeye çalıştı.

Meksika İçişleri Bakanlığı, ABD sınırını geçmeye çalışan 500 göçmenin sınırdışı edileceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "şiddet kullanarak" ve "yasadışı bir şekilde" sınırı geçmeye çalışan grubun gözaltına alındığı bildirildi.

Video kaydında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, Tijuana kenti yakınlarında iki ülkeyi ayıran dikenli telleri geçmeye çalışırken görülüyor.

Sınırı aşmaya çalışan gruba, ABD'li sınır muhafızları tarafından gözyaşartıcı gazla müdahale edildi.

Meksika İçişleri Bakanlığı, sınırı geçmeye çalıştığı tespit edilen herkesin derhal sınırdışı edileceğini duyurdu.

Açıklamada, "amaçlarına hizmet etmekten çok uzak bir şekilde" göçmenlerin yaptıklarının yasal göç çerçevesini ihlal ettiği ve "ciddi bir olaya" yol açabileceği vurgulandı.

Bu ay başında binlerce göçmenin gelişiyle, Tijuana'daki gerilim artmıştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Orta Amerika ülkelerinden çıkıp, 4 bin kilometreden fazla yolu kat ettikten sonra Tijuana'ya ulaştı.

Göçmenler, memleketleri Honduras, Guetamala ve El Salvador'daki kovuşturmalar, yoksulluk ve şiddetten kaçtıklarını söylüyor.

Ancak, ABD Başkanı'nın mahkemeler karar verene kadar göçmenlerin hepsini Meksika tarafında tutacağını söylemesi nedeniyle, iltica başvurularının ABD tarafından kabul edip edilmeyeceğini uzun süre beklemek zorunda kalabilirler. Mahkemelerin karar alması aylar sürebiliyor.

Telif hakkı AFP Image caption Bir grup, ilk engele tırmanmayı başardı.

Artık iyice umutsuzluğa kapılan göçmenlerden 500 kişilik bir grup, barışçıl bir gösteri sırasında sınırı geçmeye çalıştı.

AFP Haber Ajansı'na göre bazıları sınırdaki ilk engele tırmanmayı başardı. Üzerinde dikenli tel bulunan ikinci duvarı geçmeye çalışırlarken, ABD'li sınır muhafızları gözyaşartıcı gaz atmaya başladı.

Olaya tanıklık eden bir AFP Muhabiri, kendilerini gazdan korumaya çalışan kadın ve çocukların, sadece ABD'de daha iyi bir yaşam ve iş istediklerini söylediğini aktardı.

AP Muhabiri Chris Sherman'da anne ve babaların gazdan boğulan küçük çocuklarıyla beraber kaçmaya çalıştıklarını bildirdi.

Telif hakkı Reuters Image caption Ancak, daha sonra ABD tarafından gözyaşartıcı gaz atıldı.

Olaylar nedeniyle, ABD Tijuana'daki sınırı araç ve yaya geçişine kapattı.

Trump, ABD'nin durumun kontrolünü yitirmeye başladığını hissettiği an ABD-Meksika sınırını tamamen kapatacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump ayrıca, sınırdaki askerlere gerekirse ölümcül güç kullanma yetkisi verdiğini de söylemişti.

Trump sınıra 5800 asker konuşlandırdı. ABD Başkanı daha önce durumu "işgal" diye nitelendirmişti.