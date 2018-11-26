InSight: NASA'nın bugün Mars'a indireceği uzay aracı hakkında bilinenler

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Bugün her şey yolunda giderse ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yıllar sonra Mars'a geri dönecek.

NASA'nın uzay aracı InSight'ın bugün Kızıl Gezegen'in atmosferine girerek iniş yapması planlanıyor.

InSight, son 6 yıl içerisinde NASA'nın Mars'a indireceği ilk uzay aracı olacak.

NASA'nın Mars'ta görev yapan Opportunity adlı uzay aracının devre dışı kalmasıyla Mars araştırmaları hızını yitirmişti. InSight'ın bu açığı kapatıp Mars'ın hem yüzeyi hem de yer altı yapısı hakkında detaylı bilgileri Dünya'ya iletmesi umuluyor.

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Bugün ne olacak?

InSight uzay aracının TSİ 22.53'te Mars'a inmiş olması hedefleniyor.

NASA uzmanları dün InSight'ın iniş rotasına son şeklini verdi ve planlanan noktaya inişin gerçekleşmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

ABD'nin California eyaletindeki Pasadena bölgesinde bulunan NASA merkezinden yürütülecek olan iniş görevi için son hazırlıklar yapılıyor.

InSight neyi araştıracak?

Bugüne kadar Mars'la ilgili tüm araştırmalar gezegenin yüzeyiyle sınırlı kalmıştı.

NASA'nın daha önce Mars'a inmiş olan Curiosity ve Opportunity uzay araçları gezegenin yüzeyini görüntüledi ve örnekler topladı.

InSight'ın görevi ise Mars üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı, sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını inceleyecek.

Mars'taki sismik aktivite, yeraltı ısısı ve gezegenin çekirdeği konusunda veriler toplayacak olan InSight, çekirdeğin yapısı ve büyüklüğü konusunda da bilim insanlarının ilk kez fikir sahibi olmasını sağlayacak.

Telif hakkı NASA Image caption InSight, Mars'ın çekirdeği hakkında ilk kez bilgi edinilmesini sağlayacak.

InSight'ın görevi neden önemli?

Mars'ın katmanlarının incelenmesi, sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulguların elde edilmesini sağlayacak.

NASA'dan yapılan bir açıklamada "Kayalık gezegenlerin incelenmesi konusunda elimizdeki tek veriler Dünya'ya ait. Mars'ta elde edilecek bulgular bir karşılaştırma yapmamızı sağlayacak" deniyor.

InSight'ın elde edeceği bilgiler ışığında Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenleri değerlendirmek için de yeni bir bakış açısının yakalanabileceği belirtiliyor.

NASA ayrıca Insight'ın Mars'ı bir 'zaman makinesi' gibi kullanacağını da söylüyor:

"Mars Dünya ve Venüs'ün üçte biri kadar büyük. Daha az enerji barındırıyor ve birçok anlamda aslında bir fosil gezegen. Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair sırlar da bu gezegenin derinliklerinde saklı."