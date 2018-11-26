BAE, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası verilen İngiliz hakkında af çıkardı

Telif hakkı EPA/DANIELA TEJADA Image caption Matthew Hedges BAE'de casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve ömür boyu hapse mahkum edilen İngiliz doktora öğrencisi Matthew Hedges hakkında af çıkarıldı. 31 yaşındaki Hedges'in mahkumiyeti İngiltere ile BAE arasında krize neden olmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt af kararını "Harika bir haber" olarak nitelendirdi.

Hunt, Twitter mesajında "Suçlamaları kabul etmesek de, BAE hükümetine bu sorunu hızlı bir biçimde çözdüğü için minnettarız" dedi.

Davaya bakan savcılık ise Hedges'in Abu Dhabi'de mahkemede suçunu itiraf ettiğini ve sonunda İngiltere hükümeti adına casusluk yapma suçlamasıyla geçen hafta tutuklandığını açıklamıştı.

Hedges ise savunmasında masum olduğunu ve doktorası için ülkenin güvenlik stratejisiyle ilgili araştırma yaptığını söylemişti

BAE: Yüzde 100 gizli servis elemanıydı

BAE Hükümet Sözcüsü Jabel Al Lamki ise Hedges'in "hedeflerinden bilgi toplamak için iki farklı kimlik kullandığını" söyledi.

Al Lamki, "Bir tanesinde Matheww Hedges doktora için araştırma yaptığını, bir diğerinde iş adamı olduğunu söylüyor. Yarım zamanlı doktora öğrencisi, yarım zamanlı iş adamıydı ama yüzde 100 gizli servis elemanıydı" dedi.

Telif hakkı DANIELA TEJADA Image caption Matthew Hedges ve eşi Daniela Tejada

AL Lamki, Hedges'in ailesinin af talebinin "BAE ile İngiltere arasındaki yakın ilişkiler ve tarihi bağlar gözönüne alınarak kabul edildiğini" de belirtti.

BAE, "bütün formaliteler tamamlandıktan sonra" Hedges'in serbest bırakılacağını açıkladı.

'İtiraf metni imzalatıldı'

Hedges'in ailesi ise akademisyenin gözaltında tutulduğu haftalarda yanında avukat ya da konsolosluk yetkilileri olmaksızın sorguya çekildiğini ve Arapça konuşmamasına karşın bir itiraf metni imzalatıldığını söylüyor.

Matthew Hedges'in eşi Daniela Tejada kocasının BAE'de ömür boyu hapis cezası çekme fikrinden çok korktuğunu ve panik ataklar yaşadığını söyledi.

Hedges, Mayıs ayında Dubai Havalimanında gözaltında alınmıştı.