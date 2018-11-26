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Ünlü İtalyan film yönetmeni Bernardo Bertolucci 77 yaşında Roma'da yaşamını yitirdi. Uzun süredir tekerlekli sandalyede yaşayan Bertolucci'nin ölüm haberi İtalyan basını tarafından "20. yüzyılın son büyük maestrosu öldü", "İtalyan sinemasının büyük maestrosu hayatını kaybetti" gibi ifadelerle duyuruldu.

İtalyan medyasında çıkan ölüm haberleri üzerine, yayıncısı Flavia Schiavi, Bertolucci'nin bu sabah kanser sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Bernardo Bertolucci; sadece İtalyan değil dünya sinemasının da dev yönetmenleri arasında görülüyordu.

Dedesi yapımcı, babası şairdi

16 Mart 1941'de İtalya'nın Parma kentinde doğan Bernardo Bertolucci, şair Attilio Bertolucci ile Ninetta Giovanardi'nin iki oğlundan biriydi.

Sinema yapımcısı dedeleri Giovanni Bertolucci sayesinde bu sektörün içinde büyüyen Bernardo Bertolucci'nin kardeşi Giuseppe de sinema ve tiyatro dünyasında tanınan bir isim.

Paris'te Son Tango, 1900, Konformist ve Son İmparator, Bernardo Bertolucci'nin unutulmaz filmlerinden sadece birkaçıydı.

Bertolucci aynı zamanda En İyi Film dalında Oscar kazanan tek İtalyan yönetmen. Ona bu ödülü 1987'de unutulmaz filmi Son İmparator getirmişti.

Bertolucci aynı filmle En İyi Yönetmen kategorisinde de Oscar kazanmış, film toplam 9 dalda Oscar'a layık görülmüştü.

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Onursal Altın Palmiye Ödülü

Bertolucci'nin aldığı son ödüller arasında, 2011'de Cannes Film Festivali'nde sinemaya hizmetlerinden dolayı kendisine verilen Onursal Altın Palmiye Ödülü de yer alıyordu.

Bertolucci'nin en çok konuşulan filmleri arasındaki Paris'te Son Tango'nun baş aktristi Maria Schneider 19 yaşındaydı.

Maria Schneider'in rızası dışında cinsel ilişkiye mecbur bırakıldığı iddiası yönetmene tepki gösterilmesine neden olmuştu.